Mises à jour du Galaxy A30: Samsung lance Android 10

Samsung a récemment commencé une autre série de Mises à jour Android pour leurs smartphones. À ce tour, les protagonistes de la mise à jour susmentionnée sont les appareils de la série Galaxy A. Plus précisément, le patch dédié à Android 10 et avec l’interface One UI 2.0 au Galaxy A50, plus tard, il est également arrivé pour le Galaxy A30.

Initialement, on pensait que cette mise à jour arriverait le mois prochain, mais quelque chose a changé et le géant sud-coréen l’a publiée maintenant. Le numéro de code d’identification est A305FDDU4BTB3. Le dossier en question vient bien peser 1,4 Go. Poids normal compte tenu de toutes les nouveautés qu’il transporte.

Un aspect très attendu par quiconque utilise un smartphone est désormais Mode sombre. C’était aussi navigation gestuelle améliorée et en général les différents ont également été mis à jour Applications de l’écosystème Samsung. Pour couronner le tout, le Patch de sécurité de février. Le prochain est attendu dans trois mois.

Samsung Galaxy A30

Ce modèle de smartphone est alimenté par un Processeur Exynos 7904 Maison Samsung. Vous pouvez choisir entre un modèle équipé de 32 Go de ROM et 3 Go de RAM ou un avec 64 Go de ROM et 4 Go de RAM. L’affichage de l’appareil est un panneau 6,4 pouces Super AMOLED et prend en charge des résolutions jusqu’à 2340 x 1080 pixels.

Plus tard, il présente un configuration de deux caméras. Il se compose d’un capteur principal de 16 MP et d’un capteur ultra grand angle de 5 MP. La caméra arrière mesure 16 MP à la place. La batterie du Galaxy A30 est de 4000 mAh avec un stand d’un technologie de charge rapide à partir de 15W.