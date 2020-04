Mises à jour du Galaxy J6: Samsung lance Android 10

Alors que le haut de gamme Samsung ont mis à jourdernière version d’Android depuis plusieurs mois, pour d’autres appareils, c’est un peu comme une loterie. Avec tous les appareils lancés en deux, temps standard pour les mises à jour en ce sens, le travail est énorme. À ce tour, il est Galaxy J6, smartphone présenté en mai 2018 avec Oreo 8.0 à bord. Eh bien, maintenant c’est arrivé Android 10.

Étant donné que deux ans se sont écoulés en mai, on peut conclure en toute sécurité que ce sera là‘dernier patch Android pour cet appareil. Dans tous les cas, la build se met à jour version J600GUBU6CTC8 qui apporte également avec elle la nouvelle interface personnalisée bien connue Une interface utilisateur 2.0. Pour compléter tout ce que nous pensons Correctif de sécurité de mars 2020, l’avant-dernier libéré.

Galaxy J6: la sortie d’Android 10

Comme toujours dans ces cas, la libération était destinée à un seul pays. A ce tour, c’était à Panama où la mise à jour est disponible pour les modèles avec le nom de code SM-J600G. Cela prendra probablement juste avant d’atteindre tous les autres pays, à moins que de graves problèmes ne soient découverts entre-temps, ainsi que les autres modèles du Galaxy J6.

La mise à jour sera possible dès son arrivée la notification sur le smartphone, mais il sera également possible de le faire automatiquement via le menu des paramètres, dans Section de mise à jour du logiciel. Suite à cela, Samsung devrait sortir ce patch pour les autres modèles même si on ne sait pas qui sont en pole position dans l’état actuel des choses.