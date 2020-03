Mises à jour facultatives de Windows 10 suspendues

Les mises à jour facultatives de Windows 10 et de Windows Server qui ne correspondent pas aux tâches de sécurité seront temporairement suspendues à partir de mai en réponse à la “situation de santé publique”, selon l’annonce officielle de Microsoft.

La pandémie de COVID-19 et son expansion imparable dans le monde affectent tous les secteurs. Aussi au développement de logiciels. Nous l’avons déjà vu en mode pause mis en place par Google pour le développement du navigateur Chrome et par extension au système d’exploitation Chrome OS. Microsoft lui-même a déjà annoncé quelque chose de similaire pour son navigateur Edge.

Une grande partie des ingénieurs et programmeurs des grandes entreprises technologiques respectent chez eux le confinement obligatoire ou recommandé pour stopper la pandémie. Bien que vous puissiez continuer à travailler à la maison, il est évident que la situation exceptionnelle ne vous permet pas de terminer toutes les tâches, de respecter les délais ou de connecter l’équipement comme requis par les développements majeurs.

Les nouvelles versions du logiciel nécessitent non seulement du personnel pour les développer mais aussi pour des tests, avec une garantie de stabilité dans les versions. Et vous connaissez déjà les problèmes de Microsoft avec les nouvelles versions. Si cela s’est produit avec tout le personnel de votre lieu de travail, imaginez avec les employés à la maison. Des millions d’entreprises et d’utilisateurs dépendent de ces systèmes d’exploitation pour maintenir leur activité et ce dont les consommateurs et les services informatiques ont le moins besoin maintenant (également avec leurs propres problèmes d’isolation) sont des mises à jour gênantes.

De cette façon, les mises à jour facultatives de Windows 10 et Windows Server seront suspendues. Microsoft donnera la priorité à la section sécurité et continuera à publier à la fois l’ensemble des correctifs mensuels (le deuxième mardi du mois) et les mises à jour ponctuelles pour résoudre les vulnérabilités critiques, dans le but de “garantir la continuité des activités et de protéger et de protéger ses clients”.

“Nous avons évalué la situation de la santé publique et nous comprenons que cela affecte nos clients … En réponse à ces défis, nous accordons la priorité à la mise à jour de la sécurité”, déclarent-ils de Microsoft.

Dans un autre mouvement pour soutenir les administrateurs informatiques pendant l’épidémie de COVID-19, Microsoft a annoncé il y a quelques jours l’extension de la date de fin de service prévue pour Windows 10 version 1709. Ce changement de date s’applique aux versions professionnelles de Windows. 10, Enterprise, Education et IoT Enterprise.

Nous ne savons pas si ces changements de développement finiront par affecter la publication de mises à jour majeures telles que Windows 10 2004, dont la version finale était prévue pour avril 2020. En tout cas, La stratégie de Microsoft est raisonnable dans la situation d’urgence que nous avons dû vivre et mieux continuer avec Windows 10 1909 quelques mois de plus avant de nous retrouver avec un lancement problématique.