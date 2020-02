Mises à jour Fortnite sur la Saint-Valentin: voici les nouvelles

Aussi Fortnite comme Pokémon Go a décidé d’introduire un événement à l’occasion de la Saint Valentin. En fait, les joueurs semblent enthousiastes car ils ont la possibilité récompenses fantastiques et skins spéciaux. Voici plus de détails dans le paragraphe suivant.

Fortnite: voici les actualités de la Saint Valentin

Fortnite au fil des ans, ce fut un succès incroyable et les joueurs continuent de jouer à ce jeu vidéo précisément parce qu’il ne se présente pas comme un jeu monotone. Le développeur, Epic Games, en collaboration avec l’équipe de développement, présente toujours de nouvelles fonctionnalités et événements pour garder les joueurs actifs et ne pas les fatiguer.

A l’occasion du festival des amoureux, Epic Games, a décidé de célébrer cette fête en introduisant un nouvel événement: Amour et guerre. Jusqu’au 17 février, les joueurs peuvent participer à des défis spécifiques pour obtenir des récompenses et des skins gratuits. En outre, l’événement présente également un Mode chronométré qui s’appelle Trouver et détruire.

Cependant, les surprises ne s’arrêtent pas là car Fortnite a décidé d’introduire le Bataille entre les créateurs de la communauté. En fait, tous les joueurs intéressés peuvent former une équipe avec les autres créateurs européens qui ont décidé de participer à cette bataille, mais ont jusqu’au 15 février pour la créer. Selon ce qui est publié dans l’actualité, chaque Créateur peut créer une équipe de 5000 joueurs pour un total de 20 équipes. Le but est de rassembler plus V-Buck gratuit, pour un total de six millions d’unités à gagner.