Mises à jour Skype, fonds d’écran personnalisés pour les appels vidéo arrivent

En cette période de crise sanitaire, applications et services pour passer des appels vidéo ils sont devenus le principal outil grâce auquel nous restons en contact avec des amis et des parents éloignés, mais aussi pour participer à des réunions d’affaires et des cours en ligne.

de des applications pour passer des appels vidéo en abondance. Cependant, tous ne vous permettent pas d’en définir un fond personnalisé pour camoufler, dans un certain sens, ce qui se cache derrière nous. Pour certains utilisateurs, en fait, il peut être gênant ou ennuyeux de laisser un aperçu de la zone de leur maison qui est cachée derrière eux, que ce soit une bibliothèque, un canapé, une armoire, le poêle de la cuisine et quiconque a plus . Dans d’autres cas, la nécessité créer un arrière-plan personnalisé répond à un besoin esthétique plus simple et à désir d’être plus professionnelou pourquoi pas, plus frais.

Skype, vous pouvez désormais définir un arrière-plan pour les appels vidéo

Maintenant aussi Skype vous permet de définir un fond d’écran personnalisé, pour donner une touche de personnalité – et de professionnalisme – à vos appels vidéo. En fait, Microsoft vient de publier la mise à jour de version 8.59.0.77 qui, en plus de la possibilité de personnaliser le fond d’écran, ajoute également le partage de fichiers direct avec les Mac, un accès plus rapide aux commandes d’appel dans le menu Chat et diverses corrections et améliorations.

Grâce à cette nouveauté, il est possible changer l’arrière-plan des appels vidéo en choisissant une image depuis votre PC. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans la zone Paramètres Skype, de cliquer sur l’élément Audio et vidéo et, par la suite, sur la voix Choisissez un effet de fond. À ce stade, vous devez ajouter et sélectionner l’image que vous souhaitez définir comme arrière-plan et vous avez terminé!