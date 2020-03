mises à jour sur les réseaux TIM, Vodafone, Iliad et Wind Tre

L’Italie s’apprête à accueillir les réseaux de cinquième génération. Le nouveau standard de réseau mobile, garantissant des vitesses de transmission élevées (les valeurs doivent être maintenues à 1,4 Gbps), des temps de réponse quasi inexistants et permettant la connexion simultanée de centaines de milliers d’appareils, promet de commencer une vraie révolution, ouvrant de nouvelles possibilités dans différents domaines d’application.

Bien que certains opérateurs aient déjà activé les premières antennes dans certaines des principales villes italiennes, le développement des réseaux 5G nécessite encore beaucoup de ressources et de temps, vous devrez donc encore attendre quelques années pour voir cette technologie se propager de manière homogène sur tout le territoire italien. En effet, on pense même que la connexion LTE est destiné à être là technologie dominante au moins pour les deux prochaines années. À la lumière de ces considérations, où en sommes-nous en Italie avec la mise en œuvre des réseaux 5G?

La 5G en Italie, où sont les réseaux TIM, Vodafone, Iliad et Wind-Tre?

Nous nous attendions à ce que certains opérateurs téléphoniques italiens aient déjà pris des mesures pour activer les premières antennes 5G dans certaines villes. Nous parlons spécifiquement de Vodafone et TIM. la 5G de TIM est déjà actif dans les villes de Rome, turin, Florence, Naples, Bologne, Gênes, Sanremo, Brescia, Monza et Milan, et arrivera dans les mois à venir également dans ceux de Vérone, Ferrare, Matera et Pari. Le plan de TIM, cependant, est de porter le réseau 5G dans 120 villes au cours de la prochaine année.

Dans les villes couvertes par la 5G de TIM, vous pouvez naviguer à la vitesse des nouveaux réseaux en activant l’une des offres suivantes (à condition que vous disposiez d’un smartphone compatible):

TIM Advance 5G, avec 50 Go d’Internet, appels et SMS illimités à partir de 29,99 euros par mois;

TIM Advance 5G Top, avec 100 Go, appels et SMS illimités et roaming également inclus depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et la Principauté de Monaco, à partir de 49,99 euros par mois.

Vodafoneau lieu de cela, il a activé ses antennes 5G dans les villes de Milan, Bologne, turin, Rome et Napleset prévoit d’atteindre prochainement une centaine de villes. Les offres qui peuvent être activées pour naviguer à la vitesse de la 5G sont les suivantes:

Vodafone RED Unlimited Smart, avec des minutes d’appels et de SMS illimités vers tous les numéros nationaux et européens, mille minutes vers des numéros en dehors de l’Union européenne et 20 Go d’Internet en 5G à 18,99 par mois par débit d’une carte de crédit ou d’un compte courant.

Vodafone RED Unlimited Ultra, avec des minutes d’appels et de SMS illimités vers tous les numéros nationaux et européens, mille minutes vers des numéros en dehors de l’Union européenne et 30 Go d’Internet en 5G à 24,99 par mois par débit d’une carte de crédit ou d’un compte courant.

Vodafone RED Unlimited Black, avec des minutes d’appels et de SMS illimités vers tous les numéros nationaux et européens, mille minutes vers des numéros en dehors de l’Union européenne et GIGA d’Internet en 5G illimité à 39,99 par mois par débit d’une carte de crédit ou d’un compte courant.

Les autres opérateurs téléphoniques italiens n’ont pas encore activé d’antenne 5G, mais travaillent actuellement au développement de cette nouvelle technologie, dans le but de la mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Il y a quelques mois, en fait, Fastweb a annoncé son partenariat avec Linkem pour accélérer le développement des réseaux d’accès fixe sans fil 5G et fournir une connectivité de type fibre avec accélère jusqu’à 1 Gbp / s.

Aussi Iliad a conclu un partenariat avec Cellnex, donc à partir de accélérer encore plus le développement du nouveau réseau 5G. Enfin, Wind-Tre a plutôt décidé de collaborer avec Fastweb pour la création d’un réseau 5G unique et partagé, dans le but de réaliser un couverture nationale de 90% d’ici 2026.