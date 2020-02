Mises à jour The Void 2: date de sortie et informations sur l’histoire

Film d’horreur indépendant acclamé de 2017 Le vide a présenté à la fois un travail d’effets pratiques magistral et une histoire lovecraftienne, mais aura-t-il jamais une suite? Comme c’est le cas pour tous les autres genres, les films d’horreur qui tendent à attirer le plus l’attention sont ceux réalisés par les grands studios et diffusés largement dans les salles. C’est tout à fait compréhensible, et il y a certainement beaucoup de grands films d’horreur théâtraux sortis chaque année. Cependant, plus que la plupart des genres, l’horreur se nourrit également de ce qui est produit par des cinéastes indépendants.

En fait, bon nombre des films d’horreur les plus acclamés par la critique ou financièrement réussis de tous les temps ont commencé leur vie en tant que productions indépendantes, souvent capturés et diffusés à un public plus large après avoir impressionné lors des projections du festival ou autrement pris avec des purs et durs du genre. En examinant le meilleur des listes annuelles dressées par les fans d’horreur, il y a de fortes chances que la moitié des entrées soient des films de peur indie, dont certains n’ont même pas encore été remarqués en dehors de la communauté de l’horreur.

L’un des meilleurs efforts d’horreur indépendants produits au cours des dernières années est The Void, mis sur pied par le collectif canadien de réalisateurs de films connu sous le nom d’Astron-6. Bien qu’ils ne soient pas directement basés sur une histoire spécifique, les thèmes cosmiques de The Void évoquent instantanément l’auteur légendaire H.P. Lovecraft, et son utilisation d’effets pratiques impressionnants pour créer les horreurs indicibles de Lovecraft rappellent aux fans des classiques des années 80 comme The Thing et The Beyond. Alors, The Void 2 arrivera-t-il jamais? Voici ce que nous savons.

Le vide 2 pourrait se produire, mais n’est pas encore en préparation

The Void a été réalisé par le duo Steven Kostanski et Jeremy Gillespie, avec Kostanski depuis qu’il a dirigé le redémarrage étonnamment amusant de Syfy Leprechaun Returns. Fin 2018, Kostanski a été interrogé sur la perspective de The Void 2, et malheureusement, sa réponse n’a pas vraiment ravi les fans. Selon lui, lui et Gillespie débordent d’idées possibles pour une suite de The Void, mais que le duo ne peut pas en faire un sans la coopération des producteurs du premier film. Cela pourrait-il arriver? Bien sûr, mais Kostanski semble penser que les chances que cela se produise ne sont pas les plus grandes.

Les possibilités d’histoire de Void 2

Bien que Kostanski et Gillespie n’aient pas encore discuté publiquement de leurs idées pour The Void 2, nous avons quelques réflexions sur la direction d’une suite. Les fans se souviendront que The Void s’est terminé avec le méchant Dr Richard Powell (Kenneth Welsh), d’aspect plutôt Hellraiser, qui a réussi à ouvrir un portail en forme de triangle vers un mystérieux enfer. Il l’a fait pour ramener sa fille d’entre les morts, bien qu’elle revienne comme une horrible monstruosité Lovecraftienne. Le protagoniste Daniel a refusé l’offre de Powell de le rejoindre et de retrouver sa femme récemment décédée, le plaquant dans le portail et entrant dans le vide titulaire. Puis, dans un plan étonnamment similaire au plan final de The Beyond de Lucio Fulci, Daniel est vu tenant la main de sa femme Allison tout en regardant une pyramide noire flottante.

La direction la plus évidente pour aller dans l’histoire serait de suivre le voyage de Daniel et Allison dans l’inconnu, et peut-être de révéler ce qui se cache à l’intérieur de cette pyramide susmentionnée. Le problème est que Le vide n’était pas un film à gros budget, malgré la beauté de ses effets. Faire une histoire entière dans l’autre dimension nécessiterait probablement plus de ressources pour être viable que ce qui serait disponible. Un itinéraire alternatif pourrait impliquer de faire de cela simplement une partie d’une suite, tandis que le reste concerne un autre groupe de personnages qui se retrouvent dans une situation Lovecraftienne. Quoi qu’il en soit, les fans d’horreur seront probablement heureux d’accepter tout ce que Astron-6 proposera.

