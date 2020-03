MIUI 12 n’arrive pas, utilisateurs en colère: ces téléphones ne se mettent pas à jour

Xiaomi nourrit la colère et la déception des utilisateurs qui découvrent désormais qu’ils ne peuvent plus compter sur le potentiel d’un Mise à jour Android qui a déjà introduit le très attendu pour de nombreux MIUI 12.

L’équipe de développement chinoise a décidé qu’il y en aurait de célèbres téléphones incompatibles avec les nouvelles importantes prévues pour la nouvelle version du système d’exploitation. En particulier, il prend conscience d’un liste officielle qui comprend un total de cinq smartphones malheureux produits entre 2017 et 2018 et maintenant relégués dans la zone rouge des mises à jour effectuées en Chine. Voici ce qui a été découvert.

Xiaomi rejette la mise à jour MIUI 12 pour ces téléphones malheureux, les utilisateurs révoltés recherchent une solution

Après la présentation de la nouvelle EMUI de Huawei, il est temps de laisser de la place à l’autre protagoniste chinois du monde des TIC. Xiaomi prévoit la sortie de certains smartphones de la mise à jour 2020.

Les téléphones produits au cours de la période biennale 2017-2018 sont ajoutés à la liste noire des modèles précédents qui n’ont pas pu obtenir les nouveaux fonctions et les mises à jour clés du nouveau système d’exploitation Android. Plus précisément, ces appareils ne peuvent pas être mis à jour avec certitude:

Mi 6

Redmi Note 5

6X moi

Xiaomi Mi Note 3

Mi Mix 2

Ils quittent le programme Beta confirmant presque avec certitude qu’il n’y a aucun espoir concernant l’inclusion dans le processus Mise à jour MIUI 12. Les clients se disent insatisfaits et recherchent en ligne une solution qui pourrait venir de communautés de développement logiciel indépendantes qui ne manqueront certainement pas la chance de s’impliquer.

Quant au nouvelles intrinsèque à cette mise à jour, il existe de nombreux ajouts. Nouvelles animations, mode sombre étendu (applications compagnons et tierces), optimisation côté confidentialité et gestion des autorisations. Surtout, l’interface de l’application Appareil photo a été entièrement réécrite au profit de la simplicité et de nouvelles opportunités sans précédent.