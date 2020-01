Mobile Phone Novel, le roman est écrit et lu à partir d’un smartphone

Nouvelles technologies, et en particulier i mobile, le smartphone et moi comprimé, ont mis entre les mains de milliards de personnes des outils grâce auxquels non seulement il a été possible de lire partout, mais aussi écrivez où que vous soyez, transformer votre appareil en une sorte de machine à écrire portable, permettant ainsi à quiconque de créer des histoires et les partager en temps réel, via les réseaux sociaux, les e-mails, les sms ou les plateformes d’écriture spéciales, avec son public de lecteurs.

Ce n’est pas un hasard si l’un des phénomènes les plus discutés de ces dernières années, qui s’est propagé en conjonction avec les appareils mobiles, concerne le dépeuplement des soi-disant Romans pour téléphones portables, définition avec laquelle il indique une œuvre littéraire écrite à l’origine avec un téléphone portable via des SMS. Le phénomène est apparu au Japon dans la première moitié des années 2000, puis s’est propagé à d’autres parties du monde (États-Unis, Allemagne et Afrique du Sud en premier lieu), gagnant en popularité au fil du temps pour le transformer en un vrai genre littéraire.

Pour écrire la première œuvre littéraire sur un téléphone portable était un très jeune écrivain, connu sous le pseudonyme de Yoshi: son roman mobile, Deep Love: Ayu no monogatari, est initialement fait circuler de lecteur en lecteur par e-mail et MMS, pour ensuite décider, suite à l’énorme succès, de créer un site web grâce auquel tous les téléphones au Japon pourraient avoir accès à son travail. Beaucoup de ces œuvres ont ensuite accumulé tellement de lectures et de lecteurs qu’elles également publié sur papier, ou même, dans certains cas (comme Deep Love lui-même) transformé en films, séries télévisées, anime ou manga.

la romans pour téléphones portables Je suis conçu pour être écrit et lu sur des écrans taille plutôt limitée. Se propager par SMS, chaque chapitre est composé d’un maximum de 200 mots, avec une moyenne d’environ 50 à 100 mots. Écrites essentiellement par des étudiants du secondaire ou de l’université, les histoires concernaient des événements, des sentiments et des situations typiques de l’adolescence. Souvent et volontiers, ces histoires ont été confrontées thèmes tabous telles que la dépression, la rébellion, le sexe, la drogue, la grossesse chez les adolescentes, le viol, la violence de groupe, etc.

Histoires de type chat, les histoires qui se développent sous forme de chat

Les romans pour téléphones portables ont évolué et, ce faisant, ils ont intégré, tant dans la forme que dans la langue, les aspects fondamentaux de la forme de communication la plus répandue aujourd’hui: le chat. Pas très différent de leur prédécesseur, le histoires de style chat ce sont des histoires très courtes conçues principalement pour être appréciées par un public en mouvement.

l’ensemble la narration se développe à l’écran, sous les yeux du lecteur, message après message, comme si vous en étiez témoin échange de blagues sur WhatsApp: chaque clic sur l’appareil correspond, en fait, à un nouveau passage de dialogue, une progression au sein même de l’histoire. la genres privilégiés par le format sont l’horreur, le thriller, romance et le drame, et se caractérisent par un usage fréquent de la ponctuation, en particulier des points suspensifs (afin de créer une atmosphère de suspense) et de l’utilisation des CAPS, de manière à suggérer l’idée d’un cri, ou en tout cas que l’écrivain adopte en fait un ton dominateur ou arrogant.

Les principales plates-formes où vous pouvez accéder (ou créer) les histoires de style chat sont en fait des applications qui peuvent être téléchargées à partir du magasin appartenant à votre appareil. Parmi ceux-ci, appuyez sur et crochu, ce dernier étant plus orienté vers le genre Thriller.