Mobile World Congress annulé après que les craintes de coronavirus rendent impossible la mise en scène d’un événement géant – .

Mobile World Congress, l’événement géant de téléphonie mobile qui devrait démarrer à Barcelone, en Espagne, le 24 février, a été annulé en raison de craintes autour du coronavirus après que de nombreuses entreprises se soient retirées de l’événement.

L’organisateur GSMA, qui représente les opérateurs et les entreprises de l’écosystème mobile, a annulé la conférence mercredi. Le PDG de la GSMA, John Hoffman, a déclaré dans un communiqué ci-dessous que l’épidémie mortelle de coronavirus, qui a tué plus de 1 100 personnes et rendu malade 45 000 personnes, a rendu «impossible» l’organisation de l’événement.

Depuis la première édition du Mobile World Congress à Barcelone en 2006, la GSMA a réuni l’industrie, les gouvernements, les ministres, les décideurs, les opérateurs et les leaders de l’industrie à travers l’écosystème plus large.

Compte tenu de l’environnement sûr et sain à Barcelone et dans le pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC Barcelona 2020 parce que la préoccupation mondiale concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances, empêchent la GSMA de tenir l’événement.

Les Parties de la ville hôte respectent et comprennent cette décision. La GSMA et les parties de la ville hôte continueront de travailler à l’unisson et de se soutenir mutuellement pour le MWC Barcelona 2021 et les éditions futures. Nos sympathies en ce moment vont aux personnes affectées en Chine et partout dans le monde.

Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson, Vivo, ZTE, Nvidia, Cisco, Sony, HMD, Volvo, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, McAfee, BT et HMD Global, selon Wired.

Microsoft a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait pleinement “la décision de la GSMA de donner la priorité à la santé et au bien-être de tous les participants” et que le géant de la technologie était impatient “de partager les dernières innovations de Microsoft à une date future”.

Wired a rapporté que la GSMA avait fait pression sur le gouvernement espagnol pour déclarer une urgence sanitaire qui lui permettrait d’annuler l’événement. L’organisation avait précédemment déclaré qu’elle interdisait les visiteurs de la province chinoise du Hubei, où l’épidémie aurait commencé, dans le cadre des mesures de sécurité prises lors de l’événement.

Bloomberg a rapporté que c’était la première fois en 33 ans d’histoire de la CMM que les organisateurs annulaient l’événement. Plus de 100 000 participants y assistent pour découvrir les dernières innovations, présenter aux investisseurs et conclure des accords.

La conférence devait se dérouler jusqu’au 27 février. Les nouveaux smartphones et appareils mobiles et le battage médiatique continu autour de la 5G devraient tous être les grandes attractions de cette année.