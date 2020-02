Mobile World Congress officiellement annulé en raison de craintes de coronavirus – .

Le Mobile World Congress de cette année – qui devait débuter le 27 février, a été officiellement annulé par la GSMA en raison de préoccupations persistantes concernant le coronavirus. Dans une déclaration fournie à Bloomberg, le PDG de la GSMA, John Hoffman, a déclaré que la tenue du salon cette année serait «impossible» étant donné que le virus continue de se propager.

MWC est le plus grand salon professionnel de la téléphonie mobile au monde et c’est là que certains des plus grands noms de la technologie présentent traditionnellement leurs derniers et meilleurs produits. Et bien que l’événement se déroule à Barcelone, le potentiel de propagation des infections était si grand qu’il était impossible de tenir la conférence.

Sur une note connexe, un rapport publié plus tôt aujourd’hui a relayé que le coronavirus pourrait finir par ralentir la production de masse sur l’iPhone 12 en raison de fermetures d’usines.

Bien que le coronavirus soit originaire de Chine, le nombre de pays où des infections ont été signalées a continué d’augmenter au cours des dernières semaines. À l’heure actuelle, plus de 25 pays ont confirmé des infections à coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé notant que cela représente une «très grave menace pour le reste du monde». À ce jour, plus de 1 100 personnes sont décédées à cause du virus alors que plus de 45 000 personnes ont été infectées, dont la plupart résident en Chine.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

