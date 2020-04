Modern Warfare 2 Remastered arrive sur PS4

Il y a quelques jours, nous vous avons montré la bande-annonce officielle de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, un jeu très attendu avec lequel Activision Blizzard réaffirme son engagement à donner une deuxième chance aux titres les mieux notés de sa célèbre franchise d’action de guerre, une saga qui, pour beaucoup, a perdu de sa force et de son intérêt au fil des ans, mais qui continue certainement d’être un faiseur d’argent.

Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisé maintient les fondements de l’original, et au sens large, puisque nous avons la même histoire et le même gameplay. Les changements importants se limitent au niveau technique et sont, comme nous pouvons le voir dans les deux vidéos que nous accompagnons, très marqués. L’augmentation de la résolution d’écran n’est qu’une petite partie de tous améliorations graphiques intégré par Beenox, responsable de cette remasterisation.

La version originale qui apparaît dans la comparaison est celle de la PS3, ce qui signifie que Call of Duty: Modern Warfare 2 a été développé pour la génération précédente de consoles. Cela se remarque à bien des égards, même s’il met particulièrement en évidence la faible qualité des textures, le niveau élevé de pixellisation et l’absence d’effets spéciaux avancés.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered est maintenant disponible sur PS4

Si vous avez la console Sony, vous pouvez déjà profiter de cette remasterisation du classique venu sur consoles et PC 2009. Les versions Xbox One et PC ont été confirmées, mais ne seront pas disponibles avant 30 avril.

D’un autre côté, les exigences minimales et recommandées de la version compatible n’ont pas encore transpiré, mais tout PC actuel avec un processeur quad-core, 8 Go de RAM et une carte graphique de milieu de gamme inférieure (Radeon RX 460-GTX 1050) Vous devriez pouvoir le déplacer en douceur en 1080p.

Je vous rappelle que plus tard cette année, il y aura le lancement du nouvel épisode de la franchise Call of Duty, un jeu qui, selon les dernières rumeurs, fera partie de la série Black Ops et il offrira une campagne non traditionnelle, car il couvrira les événements qui se sont produits dans les guerres les plus importantes que l’humanité ait connues au cours des quarante dernières années.