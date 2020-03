Modern Warfare ramène les pistolets à double arme Akimbo dans Warzone

Call of Duty: Warzone est enfin là et les joueurs pourront utiliser deux armes dans le jeu de bataille royale. Le fait de pouvoir utiliser des armes sur le style des hanches était absent de Modern Warfare au lancement, mais a récemment été ajouté au jeu de base et sera désormais disponible sur Warzone. Les joueurs peuvent découvrir Warzone le 10 mars.

Warzone fait l’objet d’une rumeur depuis plusieurs mois. Au début du mois dernier, les utilisateurs de Reddit ont divulgué des images de gameplay de Warzone. La fuite a montré ce qu’est apparemment la mission de tutoriel du jeu, qui montre aux joueurs comment fonctionnent les pillages et autres mécanismes de jeu. Activision a exigé que Reddit remette les fuites, afin que la société puisse menacer une action en justice. La plus grande nouvelle que les fuites n’ont pas révélée sur Warzone, c’est qu’il s’agit d’une expérience complètement distincte de Modern Warfare. Le jeu est entièrement gratuit et donc les joueurs qui ne possèdent pas Modern Warfare peuvent toujours jouer à Warzone.

Warzone apportera également la fonction d’armes Akimbo sur la scène de la bataille royale. Call of Duty a publié une vidéo sur Twitter aujourd’hui qui taquine tout le nouveau contenu pour la sortie de Warzone demain. Pendant la vidéo, un joueur peut très clairement voir sortir deux pistolets pour tirer un ennemi en parachute du ciel. Il n’est pas clair pour le moment si tous les joueurs auront accès à ce mécanisme, ou si un avantage spécial sera requis comme dans les précédents titres de Call of Duty.

Il y aura une multitude d’autres fonctionnalités avec le nouveau titre de bataille royale, mais la plupart des informations connues proviennent de fuites plutôt que de sources officielles. Selon la bande-annonce, il y aura deux modes de jeu distincts: Plunder et Battle Royale. La bande-annonce montre des groupes de joueurs qui se battent pour acquérir de grosses sommes d’argent. Battle Royale, d’autre part, semble être le style de bataille royale le plus traditionnel auquel les joueurs sont habitués. La bande-annonce montre également une grande quantité d’armes et de véhicules que les joueurs pourront utiliser pour gagner l’avantage au combat. Ceux qui possèdent déjà Modern Warfare peuvent commencer à télécharger Warzone à 8 heures PDT, tandis que les autres doivent attendre jusqu’à 12 heures PDT.

Les fans de Call of Duty attendent avec impatience l’annonce de Warzone depuis longtemps. Lorsque Modern Warfare a ajouté le Tamagunchi plutôt que Warzone, les joueurs étaient naturellement contrariés. En fin de compte, il y avait un plan pour la sortie de Warzone et les joueurs auront enfin la chance de le vérifier demain. Espérons que Warzone soit à la hauteur de tout le battage médiatique.

Call of Duty: Warzone peut être joué sur PS4, Xbox One et PC le 10 mars.

Source: Call of Duty

