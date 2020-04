Modifications de TikTok, messages directs disponibles uniquement pour les personnes de plus de 16 ans

Afin de garantir un environnement dans lequel les utilisateurs peuvent toujours se sentir en sécurité, TikTok a annoncé qu’à partir du 30 avril, la fonction de messagerie directe ne sera disponible que pour les utilisateurs de plus de 16 ans, de sorte que ceux qui n’ont pas encore seize ans ne peuvent plus envoyer ni recevoir de messages.

TikTok, une nouvelle étape pour protéger les plus jeunes

Il s’agit d’une décision que l’entreprise aurait prise pour protéger les jeunes utilisateurs et leur garantir une expérience plus sûre. TikTok, en effet, est un réseau social particulièrement répandu parmi les plus jeunes, qui utilisent cette plateforme pour exprimer leur créativité et, pourquoi pas, se faire de nouveaux amis. Mais comme tout autre service en ligne, la possibilité que Social puisse également être utilisé par des attaquants et devenir un lieu d’abus n’est pas exclue.

“Les messages directs sont un outil fantastique, ce qui permet aux gens de se faire de nouveaux amis et de nouvelles connaissances partout dans le monde: nous savons cependant que ce potentiel positif peut se prêter à des abus»- commente Cormac Keenan, responsable Trust and Safety TikTok, EMEA. “C’est pourquoi l’annonce d’aujourd’hui représente une nouvelle étape dans notre engagement à mettre en œuvre des protections proactives de plus en plus robustes, qui protéger les jeunes membres de notre communauté».

C’est seul l’une des mesures que TikTok a décidé de mettre en place pour garantir la sécurité de ses utilisateurs. Au cours des derniers mois, Social a activé Family Connection, qui permet aux parents et tuteurs de mineurs de gérer l’expérience des adolescents sur TikTok, leur permettant d’établir certains réglages et paramètres directement à partir du centre de contrôle des applications; et fait des vidéos de la série Vous avez le contrôle, pour illustrer aux utilisateurs comment activer des options telles que des filtres sur les commentaires, un compte privé, des limitations sur les duos et d’autres fonctionnalités pour configurer l’expérience qui leur convient le mieux.