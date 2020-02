Modifications et fonctionnalités pratiques d’iOS 13.4 beta 1 [Video]

Hier, Apple a publié la première version bêta d’iOS 13.4, la première version bêta depuis un certain temps à contenir toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications notables. Les nouveaux ajouts incluent le retour très attendu du partage de dossiers iCloud Drive, les nouveaux raccourcis clavier de l’application Photos, etc. Regardez notre brève présentation vidéo pour un premier aperçu des nouveautés d’iOS 13.4.

Quoi de neuf? Modifications et fonctionnalités d’iOS 13.4 beta 1

Les téléphones plus anciens sans encoche obtiennent une barre d’état dans Control Center

9 nouveaux autocollants Memoji

Écoutez toujours l’option d’accessibilité Hey Siri

Barre d’outils de l’application Courrier fixe

Retours de partage de dossier Drive iCloud

Notification de désactivation du VPN dans la barre d’état

Demandez à Siri d’accéder à l’écran d’accueil

Ellipsis dans le panneau Paroles des applications musicales pour les introductions instrumentales

Action des raccourcis Shazam

Mappage des clés matérielles

Les nouveaux raccourcis clavier de l’application Photos pour iPadOS vous permettent de naviguer rapidement entre les onglets, de rechercher et de créer des albums. En mode plein écran, vous pouvez également supprimer, dupliquer et passer en mode Édition à l’aide d’un clavier.

Clef de voiture

Nouveaux contrôles d’appel et navigation tierce dans CarPlay

Partage familial dans l’application TV

Présentation vidéo d’iOS 13.4 beta 1

Prise de .

C’est une période passionnante car cela fait un moment que nous n’avons pas eu une mise à jour substantielle d’iOS et iPadOS bêta avec de nouvelles fonctionnalités et des changements importants. Bien qu’Apple travaille sans aucun doute sur ces changements et sur d’autres depuis des mois, c’est ce que j’aime voir comme le début de la marche non officielle vers les débuts d’iOS 14 en juin.

Bien qu’il existe quelques fonctionnalités intéressantes pour l’utilisateur, comme les 9 nouveaux autocollants Memoji, c’est ce qui est sous le capot qui m’a le plus excité. CarKey semble intéressant, et il semble y avoir une quantité non négligeable de nouveaux changements Siri sous le capot. Nous avons déjà pu tester la commande Siri “aller à l’écran d’accueil”, mais il y a apparemment d’autres nouvelles commandes pratiques comme celle-ci qui sont en cours d’élaboration.

Les nouveaux changements de clavier sont peut-être les plus excitants, en particulier la possibilité de mapper les touches de modification comme vous le pouvez sur macOS, et la possibilité pour les applications de reconnaître quand des touches spécifiques sont enfoncées et relâchées.

Bonjour remappage des touches de modification matérielle – cela semble nouveau dans iPadOS 13.4? pic.twitter.com/sGUhXJFFOZ

– Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 5 février 2020

Il existe également la prise en charge des raccourcis clavier pour l’application Stock Photos. Avec les rumeurs selon lesquelles Apple pourrait lancer un clavier intelligent rétro-éclairé – Smart Keyboard Pro, quelqu’un? – il est logique que l’accent soit mis sur le renforcement des capacités logicielles pour les claviers.

Enfin, la prise en charge du partage de dossiers iCloud Drive a été révélée lors de la version bêta initiale d’iOS 13, mais n’a pas encore été livrée sur une version d’iOS accessible au public. Avec sa réémergence dans les versions bêta d’iOS 13.4 et d’iPadOS 13.4, il est possible que le partage de dossiers iCloud Drive soit lancé ce printemps.

Que pensez-vous de la version bêta d’iOS 13.4? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

