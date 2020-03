Modifier efficacement la synthèse vocale Google

La fonction de synthèse vocale de Google est l’une des meilleures en termes de traitement de la parole. Et c’est que tandis que le géant de la technologie se concentre sur Google Assistant, il est nécessaire que les utilisateurs d’Android n’oublient pas la fonction d’accessibilité de la synthèse vocale de Google.

Cela parvient à convertir le texte de vos applications Android. Cependant, vous devrez peut-être le modifier pour faire sonner la voix comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez approfondir les fonctions de votre appareil, essayez de changer correctement la voix de votre assistant Google.

Cette modification de la synthèse vocale peut être effectuée directement à partir du menu des paramètres d’accessibilité Android. Dans lequel vous pouvez modifier la vitesse, le ton de la voix que vous avez choisi, ainsi que le moteur vocal qu’il utilise.

La synthèse vocale de Google dispose d’un moteur de reconnaissance vocale par défaut, qui est préinstallé sur la plupart des appareils Android. Si votre appareil Android ne l’a pas installé, vous pouvez télécharger l’application Google Text-to-Speech à partir du Google Play Store.

Modification de la vitesse et de la hauteur de la voix de Google Text-to-Speech

Android utilise toujours les paramètres par défaut pour

Text-to-Speech de Google, mais il est possible que vous deviez modifier

la vitesse et la tonalité de votre voix de synthèse vocale pour la rendre plus

facile à comprendre.

Si vous souhaitez modifier la vitesse et la hauteur de la parole par synthèse vocale, il est important d’accéder au menu des paramètres d’accessibilité de Google. Les étapes à suivre peuvent varier légèrement selon la version d’Android et le fabricant de votre appareil mobile.

Pour ouvrir le menu d’accessibilité de votre Android, vous devez vous rendre dans le menu “Paramètres” d’Android. Vous pouvez y accéder en glissant vers le bas sur votre écran, pour accéder à la section des notifications. Maintenant, appuyez sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit ou démarrez l’application «Paramètres» dans le tiroir des applications.

Vous devez faire défiler vers le bas de l’écran des notifications et vous devez appuyer sur l’icône des paramètres afin que vous puissiez accéder aux paramètres de votre Android.Dans le menu “Paramètres”, vous devez appuyer sur l’option “Accessibilité”.

Si vous êtes l’un des utilisateurs qui ont des appareils Samsung, vous devrez effectuer deux étapes supplémentaires, pour lesquelles vous devez appuyer sur “Lecteur d’écran” puis sur “Paramètres”. Si vous avez un autre appareil Android qui n’est pas Samsung, vous devez passer directement à l’étape suivante.

De même, vous devez sélectionner “Text to speech” ou “Text to speech output”, selon votre appareil Android. À partir de là, vous pouvez modifier les paramètres de synthèse vocale.

Changer la vitesse de la voix

La vitesse de parole est la vitesse à laquelle vous pouvez parler avec la synthèse vocale. Si cela est trop rapide ou trop lent, le ton de la voix peut sembler déformé ou très difficile à comprendre.

Si vous avez suivi avec succès les étapes ci-dessus, vous devriez être en mesure d’afficher un curseur sous la rubrique “Speech Rate” dans le menu “Text to Speech”. Avec votre doigt, vous devez le faire glisser vers la droite ou la gauche avec laquelle il pourrait augmenter ou diminuer la vitesse que vous recherchez.

Vous devez appuyer sur le bouton “Écouter un exemple” pour tester la nouvelle vitesse de la voix. Si vous avez un appareil Samsung, vous pouvez avoir un bouton “Lecture”, alors appuyez dessus pour essayer.

Modifier le ton

Si vous pensez que la hauteur de la synthèse vocale est trop élevée ou trop basse, vous pouvez changer cela simplement en suivant le même processus que vous avez suivi pour modifier le débit de la parole. Comme nous l’avons déjà mentionné, dans le menu de configuration “Text to speech”, vous devez régler le curseur “Pitch” sur la hauteur souhaitée.

Vous devez déplacer le curseur Pitch pour modifier la fréquence de hauteur de la synthèse vocale. Une fois qu’il est prêt, vous devez appuyer sur l’option “Écouter un exemple” ou “Jouer” selon le modèle de votre appareil.

Vous devez continuer ce processus jusqu’à ce que vous soyez entièrement satisfait des paramètres de vitesse de la voix et de la tonalité. Appuyez simplement sur l’option “Réinitialiser” pour revenir aux paramètres de synthèse vocale par défaut.

Choisissez Google Text-to-Speech par la voix

Non seulement vous pouvez modifier la hauteur et la vitesse des moteurs vocaux de la synthèse vocale, mais vous pouvez également modifier la hauteur de la voix. Il existe certains des modules linguistiques inclus avec le moteur par défaut de la synthèse vocale de Google, où ils ont des voix différentes qui sonnent masculin ou féminin.

De la même manière, les moteurs de synthèse vocale des appareils Samsung ont une sélection variée de voix de genre à utiliser. Si vous vous retrouvez à utiliser les moteurs de synthèse vocale de Google, vous devez appuyer sur le bouton du menu des paramètres dans le menu de configuration “Sortie de synthèse vocale”. En conjonction avec l’option “Moteur de synthèse vocale Google”.

Encore une fois, si vous avez un appareil Samsung, vous n’aurez qu’une icône de paramètres dans le menu “Paramètres de synthèse vocale”, vous devez donc appuyer dessus. Appuyez sur l’engrenage, qui est le symbole de réglage de la synthèse vocale. Dans le menu “Options Google TTS”, appuyez sur l’option “Installer les données vocales”.

Maintenant, choisissez simplement la langue de la synthèse vocale Google

Pour cela, vous devez appuyer sur installer les données vocales dans le menu

des options de Google TTS, appuyez sur la langue régionale que vous souhaitez choisir. Pour

Par exemple, si vous venez des États-Unis, vous devez choisir l’anglais.

Vous pouvez afficher plusieurs voix numérotées et numérotées

“Voice I” en avant. Appuyez un par un pour écouter

comment ils sonnent. Vous devrez vous assurer que votre appareil n’est pas en

silence

Le pack de langue

«English», «Voice I» est féminin tandis que «Voice

II »est masculin et ainsi de suite les voix continuent à alterner en suivant

un motif. Vous devez appuyer sur le ton que vous aimez le plus et ce sera votre choix

fin.

Dans le menu des langues, vous devez choisir la voix de genre. Ce que vous avez choisi sera enregistré

automatiquement bien que si vous avez sélectionné une langue autre que celle déjà

Si vous trouvez la valeur par défaut de votre appareil, vous devez également la modifier.

Modifier les langues

Si vous devez changer de langue, vous pouvez le faire très

simple à partir du menu de configuration “Text to speech”. C’est possible que

vous souhaitez le faire si vous avez choisi une langue différente dans votre moteur de synthèse vocale

dans la langue par défaut de votre système.

Vous devriez pouvoir voir une option pour “Langue” dans le menu de configuration “Synthèse vocale”. Appuyez ici pour ouvrir le menu. Dans le menu des paramètres de synthèse vocale, vous devez choisir la langue dans la liste en appuyant dessus. Pour confirmer la modification, vous devez appuyer sur le bouton “Écouter un exemple” ou “Jouer” pour le tester.

Modifier les moteurs de synthèse vocale

Si la langue de synthèse vocale de Google ne vous convient pas, vous pouvez installer d’autres alternatives. Si vous avez un mobile Samsung, par exemple, ceux-ci sont livrés avec leur propre moteur de synthèse vocale Samsung que l’appareil utilisera par défaut.

Pour installer des moteurs de synthèse vocale tiers

De même, des moteurs de synthèse vocale tiers sont disponibles, ils peuvent être installés à partir du Google Play Store ou peuvent être installés manuellement. Les moteurs de synthèse vocale, par exemple, qui pourraient être installés incluent Acapela, eSpeak TTS, ainsi que d’autres versions disponibles.

Une fois installés à partir de Google Play Store, les moteurs de synthèse vocale tiers apparaîtront dans les paramètres de synthèse vocale.

Pour passer du moteur de texte au moteur vocal

Si vous avez installé un nouveau moteur Text to Speech et que vous souhaitez le modifier, vous devez vous rendre dans le menu de configuration “Text to Speech”. En haut, vous devriez voir une liste des moteurs de synthèse vocale disponibles. Si vous avez un appareil Samsung, vous devrez peut-être appuyer sur l’option “ Moteur préféré ” pour voir votre liste.

Appuyez sur l’option Moteur préféré dans le menu des paramètres de synthèse vocale et appuyez sur votre moteur préféré, qu’il s’agisse de la synthèse vocale Google ou d’une alternative tierce. Sélectionnez maintenant le moteur TTS que vous avez choisi. Lorsque vous l’avez déjà sélectionné, appuyez sur l’option “Écouter un exemple” ou “Jouer”, selon votre appareil.

Pour la grande majorité de tous les utilisateurs de moteurs de synthèse vocale par défaut de Google ou Samsung, ils vous offriront la meilleure génération de parole avec son. Cependant, les options tierces peuvent mieux fonctionner dans d’autres langues où le moteur par défaut n’est pas approprié.

Une fois que vous avez sélectionné votre moteur et votre langue, vous pouvez

utilisez-le librement avec n’importe quelle application Android qui le permet.