Moff Gideon a un plus grand rôle dans la saison 2 de Mandalorian

Moff Gideon de Giancarlo Esposito jouera un rôle plus important dans Le Mandalorien saison 2. Gideon était l’un des nombreux nouveaux visages que les fans de Star Wars ont rencontrés au cours de la première saison de l’émission à succès Disney + TV, apparaissant dans les deux derniers épisodes. Il a été révélé que Gideon, chef de son propre vestige impérial après la guerre civile galactique, était celui qui souhaitait obtenir Baby Yoda (à des fins inconnues) et avait chargé le client et le Dr Pershing de retrouver l’enfant. Gideon, bien sûr, est venu aux coups avec The Mandalorian sur le sort de The Child et a été battu lors de la finale de la saison.

Alors que Gideon a perdu son combat contre The Mandalorian, il n’a pas été tué. Un cliffhanger dans cet épisode final a représenté Gideon utilisant le célèbre Darksaber pour échapper à son combattant TIE tombé, ouvrant la voie à une confrontation croissante entre les deux rivaux. De nombreux téléspectateurs s’attendaient à ce que Gideon ait beaucoup plus à faire dans la saison 2 de The Mandalorian, et maintenant cela a été confirmé.

En relation: La saison 2 de Mandalorian a besoin d’une meilleure histoire

Au cours du panel TCA Better Call Saul 2020 (pointe du chapeau / film), Esposito a discuté de son avenir dans la galaxie Star Wars, révélant que Gideon ne partira pas de si tôt:

“Il grandit. Oui. Je le fais très certainement. “

Encore une fois, compte tenu de la fin de la saison 1 de Mandalorian, c’était à prévoir. Mais il est néanmoins encourageant de l’entendre d’Esposito lui-même. L’acteur a dépeint l’un des antagonistes les plus emblématiques de la télévision dans Breaking Bad’s Gus Fring (un rôle qu’il reprend sur Better Call Saul), il devrait donc être amusant de voir comment il ajoute à l’héritage des méchants de Star Wars mémorables. Les brèves goûts du public dans The Mandalorian season 1 faisaient allusion à un adversaire redoutable pour Din Djarin, quelqu’un qui était rusé et impitoyable. Esposito, aussi talentueux qu’il soit, a profité de son temps d’écran et a fermement établi Gideon comme une présence intimidante. Cela aurait été un gaspillage s’il avait été tué à la fin de la saison 1 ou avait un rôle minimal dans la saison 2. Il sera intéressant de voir comment le personnage est étoffé.

Il semble très probable que la possession par Gideon du Darksaber sera un point clé de l’intrigue dans la saison 2. Certains fans ont spéculé que Din pourrait être l’héritier légitime de l’arme, ce qui ajouterait une autre couche intrigante à sa confrontation en cours avec Gideon. De plus, les fans en apprendront probablement plus sur les plans de Gideon pour Baby Yoda, l’un des mystères persistants de la saison 1 non encore résolu. Quoi que Jon Favreau et la société aient en réserve pour le méchant, ils peuvent rester tranquilles en sachant que l’un des meilleurs acteurs de l’entreprise gère le matériel – et j’espère (si l’histoire le permet), Gideon sera là pendant longtemps.

Plus: Personnages de Star Wars qui peuvent apparaître dans la saison 2 de Mandalorian

Le Mandalorien la saison 2 fait ses débuts cet automne sur Disney +.

Source: / Film