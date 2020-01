Mon smartphone a été volé, mais Google Find My Device m’a aidé à le récupérer

Un jour, alors que je marchais sur le champ de bataille métropolitain animé d’Oxford Street à Londres après avoir travaillé, en envoyant des SMS sur le Xiaomi Mi Note 10 que je devais tester, j’ai regardé un cycliste de passage saisir le téléphone de ma main et filer dans le nuit.

Au moment où mon cerveau s’est branché, on m’avait volé, le bandit à vélo était bien plus loin sur la route, et tout espoir de poursuite avait disparu. Mon combiné avait été pincé en plein jour – ou, du moins, la lumière sans fin de la rue la plus animée de Londres – et je ne pouvais rien y faire.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. J’avais réorganisé une carte SIM, en espérant que tout ce qui se trouvait sur mon téléphone perdu était sauvegardé, et je me suis résigné à trouver un nouveau combiné – mais grâce à une pincée de chance, des humains aimables et l’application Find My Device de Google, le téléphone était de retour entre mes mains en deux jours. Voici comment.

Premières tentatives de récupération de mon appareil

Le premier instinct de certaines personnes après avoir été volé pourrait être de contacter la police – j’étais décidément moins optimiste, car j’ai décidé qu’elles auraient mieux à faire que de poursuivre un chapardeur à pédales. (Il est également assez difficile de téléphoner aux flics lorsque votre téléphone vient d’être volé.)

Au lieu de cela, je me suis retiré dans le Wetherspoon le plus proche – une chaîne de pubs britannique et une résidence commune pour les âmes perdues ou fatiguées – c’était, par hasard, où je devais rencontrer des amis de toute façon.

J’ai eu la chance de transporter un autre téléphone de test, le Black Shark 2 Pro, et bien qu’il n’ait pas de carte SIM, il était donc assez inutile, le Wi-Fi gratuit disponible au pub Wetherspoon lui a donné un bail de la vie. Je pouvais télécharger des applications pour envoyer un message aux personnes que je devais rencontrer, bien que WhatsApp soit toujours hors service – ennuyeux, il est attaché à un numéro de téléphone, et le combiné avec ces informations de contact était probablement à l’autre bout du monde.

Où êtes-vous, Mi Note 10? (Crédit d’image: Future)

J’ai également téléchargé une application Google que j’avais utilisée auparavant – Localiser mon appareil. Il vous permet de localiser d’autres appareils connectés au même compte que vous, ainsi que de déclencher une alarme dessus, d’effacer vos informations sur l’appareil et de laisser un message à toute personne qui trouve l’appareil (utile si votre combiné est perdu, pas autant s’il est volé, sauf si vous voulez laisser des messages de plaidoyer au voleur).

À ma grande surprise, lorsque j’ai cherché l’emplacement de mon téléphone Xiaomi manquant, il n’était qu’à 10 minutes à pied de ma position, à peu près à mi-chemin entre le point du crime et mon pub confortable. Bien que le cercle de localisation soit assez large, je pouvais clairement le voir juste à côté du magasin Samsung d’Oxford Street, et il ne semblait pas bouger.

Le criminel du vélo aurait-il pu abandonner le téléphone, réalisant que le téléphone n’était pas encore disponible au Royaume-Uni et était donc potentiellement sans valeur? Ou pourrait-il ou elle être toujours dans la région, prêt à arracher un autre smartphone des mains d’une victime sans méfiance? Étant donné que la zone de localisation était assez large et que le téléphone était potentiellement encore avec un criminel, je savais qu’il n’y avait pas beaucoup de chance que je le trouve dans la zone. Mais je devais vérifier.

Il suffit de dire que je n’ai pas pu trouver le téléphone. J’ai patrouillé plusieurs fois dans la rue, vérifié l’extérieur des magasins pour voir si quelqu’un l’avait ramassé et placé sur un rebord à proximité. Rien. Plus tard, je suis revenu avec un ami qui a appelé mon téléphone, et j’ai utilisé Find My Device pour déclencher l’alarme, mais nous ne pouvions pas l’entendre ou le voir. Le téléphone a été perdu.

Une petite trame de fond

Ce n’était pas la première fois que j’essayais d’utiliser Find My Device, et la fois précédente n’avait pas réussi non plus. Quelque temps auparavant, j’avais perdu un combiné dans un pays étranger, et malgré les meilleurs efforts de Find My Device et d’une série de collègues qui l’appelaient et qui m’avaient aidé à le suivre, le téléphone n’était jamais retourné.

J’ai donc eu l’idée que peut-être Find My Device était plus un prix de consolation, juste pour vous faire sentir que vous faisiez quelque chose pour aider, qu’un véritable outil que vous pourriez utiliser pour récupérer un téléphone. J’hésitais à le télécharger pour récupérer mon Xiaomi Mi Note 10, mais vous avez toujours envie de sentir que vous faites quelque chose pour vous aider.

J’ai quelques unités d’examen que je pourrais suivre … (Crédit d’image: Future)

Ce sentiment a été repris par d’autres personnes à qui j’ai parlé, à la fois des journalistes de la technologie et pas, car peu de gens envisagent d’utiliser ou même connaissent le Find My Device de Google. Mais ce qui s’est passé ensuite est une raison suffisante pour reconsidérer cela.

Le ramener à la maison

Le lendemain matin, j’avais abandonné tout espoir de récupérer le téléphone volé – j’avais commandé une nouvelle carte SIM, téléchargé toutes mes applications de style de vie sur le Black Shark 2 Pro et avait envoyé des messages sur les réseaux sociaux annonçant mon interruption temporaire pendant la nouvelle carte SIM est arrivée.

Je me suis connecté à Google Find My Device, prêt à prendre l’option nucléaire et à effacer toutes mes données sur le téléphone Xiaomi. Après tout, j’avais des données personnelles, des informations de paiement sans contact et probablement la meilleure recette de burger aux champignons jamais enregistrée sur le combiné – je ne pouvais pas laisser tout cela tomber entre de mauvaises mains.

J’hésitais cependant, et au lieu de sélectionner “Effacer le périphérique”, j’ai appuyé sur “Secure Device”, ce qui vous permet de verrouiller l’appareil, mais aussi de laisser un message et un numéro de téléphone à quiconque trouve le téléphone. Je savais que c’était un tronçon, mais si le téléphone était statique parce qu’il avait été vidé, peut-être que quelqu’un d’autre pourrait le trouver? J’ai laissé un petit message et le numéro de téléphone de ma mère, plus pour me sentir bien plutôt que par espoir.

Bonne nuit, doux prince (Crédit d’image: Future)

Puis, quelques heures plus tard, j’ai reçu un message de ma mère. C’était un message confus, et avec le recul, j’aurais probablement dû lui faire savoir que j’avais laissé son numéro de téléphone comme écran de verrouillage. Le message était simplement une capture d’écran, d’une conversation textuelle avec un numéro non enregistré, m’informant que quelqu’un avait trouvé mon téléphone et me contactait pour le retourner.

Comme je l’ai découvert plus tard, mon voleur avait apparemment choisi de porter un pantalon avec de petites poches ce jour-là, car en partant avec leur nouveau butin, ils ont mis mon téléphone dans leur poche – et il était rapidement tombé directement sur le trottoir. Le sauveur de mon téléphone l’a pris et a essayé de le rendre, pensant qu’il appartenait au cycliste, mais n’avait pas pu le rattraper. Au lieu de cela, ils l’avaient retourné en lieu sûr à leur lieu de travail – c’est là que Find My Device m’avait dit que c’était tout le temps.

Lorsque j’ai décidé de mettre le numéro de téléphone de ma mère comme numéro de contact, l’ange gardien l’a vu, a envoyé un SMS et le reste est de l’histoire.

Malheureusement, la chute de la poche du voleur a dû être difficile, car l’écran du téléphone était presque inutilisable, et j’ai été très impressionné par la personne qui l’a trouvé pouvait même voir le numéro de téléphone dessus. Pourtant, j’ai réussi à récupérer ma carte SIM et j’ai pu profiter des droits de vantardise de quelqu’un qui a récupéré une possession volée.

Le plus grand gain, cependant, a été de savoir à quel point l’application Find My Device de Google est réellement utile: grâce à ses divers outils, j’ai pu localiser mon téléphone et y laisser un message qui l’a finalement remis entre mes mains.

Donc, si vous, comme moi, avez rejeté cette application d’emblée, pour une raison quelconque, gardez à l’esprit qu’il vaut toujours la peine de lui donner une chance si votre téléphone est perdu ou volé – vous pourriez peut-être simplement récupérer ce que vous pensiez avoir été perdu pour bien.