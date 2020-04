Monopoly Plus est GRATUIT avec Uplay pour une période de temps limitée

La quarantaine à domicile est-elle devenue ennuyeuse et insupportable? Pourquoi ne vous accordez-vous pas quelques instants de plaisir sans soucis Monopoly Plus? Grâce à Ubisoft, en effet, le titre peut être exécuté gratuit, pendant une semaine, via le client de l’entreprise: Uplay.

Monopoly Plus est le jeu vidéo et la version animée du célèbre jeu de société, avec trois panneaux d’affichage 3D différents et colorés. Chaque ville est animée par une série de sympathiques aides, et au fur et à mesure qu’ils progressent dans le jeu et investissent dans les quartiers, chacun avec une personnalité unique, ils évolueront et grandiront en conséquence.

Monopoly Plus est gratuit jusqu’au 27 avril

Comme prévu, pour exécuter le jeu, il sera nécessaire de télécharger et de démarrer le client Ubisoft, c’est-à-dire Uplay. ici, Monopoly Plus sera libre de jouer jusqu’au 27 avril. A la fin de la promotion, le jeu sera à nouveau payé et il faudra l’acheter pour faire de nouveaux jeux.

La décision de rendre Monopoly Plus gratuit pour une période limitée fait partie de l’initiative lancée par Ubisoft pour offrir un soutien aux personnes contraintes de rester à la maison en raison de la crise sanitaire en cours. En plus de Monopoly Plus, l’entreprise a choisi de proposer d’autres promotions. Parmi ceux-ci:

Might & Magic Chess Royale peut être téléchargé gratuitement. Le jeu vous appartiendra pour toujours

Accès gratuit à la démo de Tom Clancy’s The Division 2

Rabbids Coding peut être téléchargé gratuitement. Encore une fois, une fois racheté, le titre vous appartiendra pour toujours

Accès gratuit à la démo de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakout

Accès gratuit à la démo Trials Rising

Accès gratuit à la démo de The Crew 2

Accès gratuit à la démo de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Accès gratuit à la démo de The Division