Monoxyde de carbone HomeKit: First Alert Environment Monitor est une option simple à installer

Dans ma quête pour que tout dans ma maison fonctionne avec HomeKit, j’ai pensé qu’il serait temps de remplacer notre détecteur de monoxyde de carbone par un détecteur compatible HomeKit. Après avoir fait quelques recherches, je me suis installé sur le moniteur d’environnement WiFi First Alert GLOCO-500 avec batterie de secours. Pour un détecteur de monoxyde de carbone HomeKit, c’est exactement ce que je voulais.

Je n’ai pas besoin de vous dire à quel point le monoxyde de carbone est dangereux pour votre maison. Selon le CPSC, plus de 150 personnes aux États-Unis en meurent chaque année. Le monoxyde de carbone est appelé le «tueur invisible» car il s’agit d’un gaz toxique incolore, inodore. Nous avons eu une unité bon marché dans notre maison au cours des dernières années, mais je ne lui faisais pas confiance car c’était un appareil bon marché au départ lorsque nous l’avons acheté.

Comme je construisais ma maison alimentée par HomeKit, je savais que je voulais que la surveillance du CO soit incluse. J’avais déjà examiné le détecteur de fumée et le détecteur de monoxyde de carbone Onelink, mais je ne voulais pas quelque chose qui était monté au plafond, donc l’installation ne m’obligerait pas à percer des trous n’importe où dans ma maison. Le modèle First Alert surveillera le monoxyde de carbone, la température et l’humidité. Bien que je ne me soucie pas beaucoup de la température et de l’humidité (mon thermostat les couvre), je suis très intéressé par la détection du CO. Le moniteur de CO First Alert émet une alarme s’il détecte du monoxyde de carbone dans la maison. Quand tout va bien, il affiche une couleur blanche. S’il détecte du CO, il deviendra rouge.

Détection de monoxyde de carbone HomeKit

L’intégration de HomeKit est ce qui m’a attiré vers ce produit, et je voulais pouvoir créer diverses automatisations autour de lui. Parce que j’ai toutes nos lampes intégrées à HomeKit via plusieurs interrupteurs de sortie, j’ai créé une automatisation pour allumer toutes les lampes de la maison si du monoxyde de carbone est détecté. Mon processus de réflexion était que si l’alarme se déclenchait la nuit, il est possible que nous ne l’entendions pas. Nous avons des machines sonores connectées aux fiches Wemo, et je les ai également configurées pour s’éteindre également.

Récapitulation du premier moniteur d’environnement d’alerte

Dans l’ensemble, c’est un appareil simple. Je ne l’ai que dans un seul but et j’espère ne jamais avoir à l’utiliser. Grâce à son support HomeKit, je n’ai eu qu’à utiliser l’application pour la configurer initialement et pour surveiller les mises à jour du firmware à l’avenir. Les critiques d’Amazon mentionnent des déconnexions fréquentes, mais je ne l’ai vu qu’une fois au cours de mes quelques mois d’utilisation. Il est possible qu’une récente mise à jour du micrologiciel ait résolu le problème. Si vous cherchez un appareil simple pour détecter le monoxyde de carbone avec la prise en charge de HomeKit, je recommande fortement le moniteur d’environnement WiFi First Alert GLOCO-500 avec batterie de secours.

