Monster Hunter World: Iceborne présente sa feuille de route de contenu, y compris la parité de la plate-forme

La version PC de Monster Hunter: World rattrapera rapidement ses homologues sur console en ce qui concerne le nouveau contenu, les événements en jeu et les mises à jour de titres. Capcom a partagé une feuille de route pour l’extension Iceborne, décrivant tout ce qui arrivera dans le jeu au cours des prochains mois.

La nouvelle passionnante pour les joueurs PC est le fait que les calendriers de mise à jour du PC et de la console seront enfin synchronisés à partir d’avril. La version PC a pris du retard à cet égard depuis son lancement sept mois après la sortie de la console initiale en janvier 2018. En tant que tel, les mises à jour de contenu et les événements dans le jeu se sont produits selon un calendrier spécifique au PC, avec la sortie tardive pour PC d’Iceborne. face à la même situation. Ce sera une chose du passé en avril, car chaque plate-forme est définie pour atteindre la parité de mise à jour.

Avant cela, cependant, Capcom a une multitude de nouveaux contenus à venir à la fois sur les versions PC et console de Monster Hunter: World. Le Grand Appréciation Fest débute simultanément sur toutes les plateformes du 24 janvier au 13 février, célébrant le deuxième anniversaire du jeu avec une opportunité pour les joueurs d’obtenir une nouvelle armure en couches et un équipement unique. Le 6 février voit la première mise à jour du titre pour PC, qui présente le redoutable Rajang ainsi que l’ajout de la région volcanique à la zone finale de Guiding Lands. L’événement à durée limitée, Racoon City Collaboration, arrive également sur PC en février, vous permettant de fabriquer des armures Leon et Claire à partir de Resident Evil 2. L’événement Holiday Joy Fest se produit également en février pour les joueurs PC, avec encore plus d’armures en couches à gagner .

Le 12 mars marque la sortie de la deuxième mise à jour du titre sur PC, introduisant le Stygian Zinogre et Safi’jiiva au jeu. Les Terres guides seront également agrandies encore plus avec l’ajout de la région de la toundra. En avril, les joueurs PC recevront les mises à jour de mars de la version console, ainsi qu’une troisième mise à jour majeure du titre. Cela comprendra deux nouvelles variantes de monstres et des versions Arch-Tempered et Master Rank des monstres existants, marquant le moment où les programmations du PC et de la console se synchroniseront. Après cela, mai voit le retour d’un monstre préféré des fans, tandis que de nouveaux monstres et des mises à jour sont prévus pour juin et au-delà.

Monster Hunter: World est de loin le jeu le plus réussi de Capcom de l’histoire, dépassant les 15 millions d’exemplaires expédiés dans le monde, tandis que Iceborne lui-même a grimpé à 4 millions d’exemplaires. Capcom travaille même avec Hollywood pour produire un nouveau film Monster Hunter avec Milla Jovovich à venir en septembre.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Chasse à Rajang, Monster Hunter World: le prochain monstre DLC d’Iceborne

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.