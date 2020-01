MonsterVerse a déjà l’élément clé nécessaire pour construire Mechagodzilla

Le squelette géant de Godzilla en 2014 pourrait être la clé de la création de Mechagodzilla en Godzilla contre Kong. Bien qu’il n’ait pas été officialisé, Mechagodzilla devrait apparaître dans Godzilla vs. Kong, grâce à une fuite d’une convention sur les jouets à Hong Kong. Une figurine avec un design mis à jour de Mechagodzilla montre le robot kaiju qui fera ses débuts MonsterVerse en 2020.

Pendant des décennies, les deux plus grands ennemis de Godzilla ont été le roi Ghidorah et Mechagodzilla. Godzilla n’a affronté la plupart de ses adversaires qu’une ou deux fois, mais le roi Ghidorah et Mechagodzilla sont des méchants récurrents qui sont apparus dans de nombreux films. Godzilla a combattu Ghidorah dans six films Toho et Mechagodzilla dans cinq. MonsterVerse de Legendary s’est attaqué au roi Ghidorah dans Godzilla: le roi des monstres de 2019, et il semble maintenant que c’est au tour de Mechagodzilla. Comme si Godzilla n’avait pas déjà les mains pleines avec le roi de Skull Island dans Godzilla vs. Kong, le film ajoute apparemment un kaiju de plus au mélange. Mechagodzilla sera la cinquième propriété Toho de Legendary dans le MonsterVerse.

L’un des plus grands mystères entourant l’entrée de Mechagodzilla dans le MonsterVerse est de savoir comment il sera présenté. Une possibilité dépend d’une scène au début de l’année 2014 Godzilla. Avant l’émergence de Godzilla, des scientifiques de Monarch ont été vus en train d’explorer un squelette géant aux Philippines qui serait plus âgé que Godzilla lui-même. Il a été confirmé par une image au générique que le squelette est “Adam”, l’un des ancêtres de Godzilla. Le squelette partage la même structure osseuse que Godzilla. Les utilisations éventuelles de Monarch pour le squelette à d’autres fins que la recherche n’ont pas été explorées depuis, mais il est possible que le squelette soit la clé de la naissance de Mechagodzilla.

En 2001, Godzilla Against Mechagodzilla, l’armée japonaise utilise le squelette du Godzilla qui a été tué en 1954 pour construire une réplique mécanique du kaiju. À l’aide d’ADN cloné prélevé sur ses os et ayant sa structure osseuse comme cadre, les Japonais sont capables de créer “Kiryu”, la version du film de Mechagodzilla. Une méthode similaire pourrait être utilisée dans le MonsterVerse.

Quant à savoir qui peut être responsable de sa création, Monarch pourrait être ceux qui sont derrière. Basé sur une ligne dans Godzilla: King of the Monsters attribue un “géant mécanisé” sur Skull Island, il semblerait que Mechagodzilla sera construit par Monarch, peut-être comme une arme secrète à utiliser contre les Titans. À cette fin, Monarch peut envoyer ses scientifiques extraire l’ADN du squelette d ‘”Adam” et commencer à travailler sur la création d’une réplique. “Adam” pourrait très bien être la clé de la création de Mechagodzilla.

En fait, “Adam” peut être le seul moyen de créer Mechagodzilla. Comment peut-on construire un robot Godzilla sans avoir une compréhension complète de sa structure osseuse et de son anatomie? Sans le corps de Godzilla pour étudier, ce serait une tâche impossible à réaliser – à moins, bien sûr, qu’ils aient déjà quelque chose avec lequel travailler. Le squelette du film de 2014 pourrait contenir toutes les réponses dont ils auront besoin. Si c’est la direction que prend MonsterVerse, Godzilla contre Kong peut voir Godzilla affronter un ennemi qui n’est pas seulement basé sur lui, mais est un parfait doublon robotique de l’ancêtre de Godzilla.

