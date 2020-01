Moog crée un petit synthé mais avec d’excellentes basses

Un peu comme le CES est le salon technologique le plus grand et le plus important au monde, de la même manière que NAMM est pour le monde de la musique d’aujourd’hui. Il s’agit d’une expo musicale qui se tient chaque année en janvier en Californie, à Anaheim. Chaque année, lors de cette conférence sont présentés autant d’instruments et d’appareils électroniques et non électroniques, connectés au monde de la musique que possible.

Ce que Moog a présenté au NAMM et comment cela fonctionne

la NAMM 2020 ça vient de se terminer, durable du 16 au 19 janvier. À l’intérieur du salon, de grandes sociétés de musique telles que Yamaha, Moog, Roland, Shure et d’autres présentent leurs produits chaque année. Au CES 2020, Roland a donné le meilleur de lui-même avec le piano à queue Facet, ajoutant un autre objet futuriste innovant à la collection Cyber, Moog, une importante société de claviers synthétiseurs, a apporté Ultérieur 25 au NAMM vient de se terminer. Il s’agit d’un clavier capable de fournir des basses encore plus puissantes que le précédent Sub Phatty. C’est un instrument plus petit et plus compact, donc plus facile à transporter et à utiliser lors de représentations musicales sur scène, mais aussi en studio. Environ 50 centimètres de large, ce nouvel outil avec un clavier de 25 notes, Est un synthé analogique paraphonique à deux notes. En mode Duo, il est capable de jouer deux notes différentes en même temps, de plus le filtre à échelle a été amélioré pour améliorer le rendu du son, augmentant la saturation et permettant au bas du son de s’enrichir considérablement. De plus, son circuit Multidrive confère au son un grain plus agressif, une augmentation de la marge et un amplificateur de casque amélioré. Le site Moog a déjà la possibilité de le commander au prix de 849 $.