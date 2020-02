Mophie dévoile les chargeurs Powerstation avec USB-C, Lightning et plus, disponibles dans les Apple Stores

Mophie a annoncé trois nouveaux chargeurs portables Powerstation qui sont maintenant disponibles dans les Apple Stores et via le site Web d’Apple. Ces nouveaux chargeurs sont conçus pour les utilisateurs d’Apple et incluent des ports USB-C, USB-A et Lightning.

Les trois chargeurs Mophie vendus dans les magasins Apple incluent une charge rapide de 18 W via USB-C, ce qui signifie que vous pouvez obtenir jusqu’à 50% de batterie en seulement 30 minutes de charge. Cela est particulièrement notable car Apple inclut un câble USB-C vers Lightning dans la boîte avec l’iPhone 11 Pro.

Il est également possible de recharger les Powerstations elles-mêmes via un câble Lightning grâce au port Lightning intégré. Le port USB-A peut également alimenter un deuxième périphérique USB à charger simultanément.

La Powerstation est au prix de 59,95 $ et comprend une batterie de 6000 mAh. Cela vous offre jusqu’à 32 heures d’autonomie supplémentaire sur la batterie de l’iPhone. Les Powerstation Plus et Powerstation Plus XR sont au prix de 79,95 $ et 99,95 $, respectivement. Le premier vous offre 6 000 mAh tandis que le second offre 8 000 mAh de puissance.

La différence entre les chargeurs Plus et la Powerstation standard est l’inclusion d’un câble Lightning intégré sur le côté, qui prend en charge la charge de 18 W. Le Powerstation Plus XL comprend également un chargeur Qi 5W intégré pour recharger votre iPhone ou AirPods lors de vos déplacements.

En plus de la disponibilité en magasin, les nouvelles batteries Mophie Powerstation sont également disponibles sur le site Web d’Apple.

Selon les rumeurs, la société mère de Mophie, Zagg, développerait un tapis de chargement sans fil de type AirPower «Drop Anywhere» pour une sortie cette année. La société a taquiné cette annonce au CES, mais les détails restent inconnus.

