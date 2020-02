Morena Baccarin de Deadpool joue dans le prochain thriller de survie

La star de Deadpool et Gotham, Morena Baccarin, devrait se battre pour sa survie sur une île éloignée dans le prochain thriller La bête. Baccarin agit régulièrement sur les grands et les petits écrans depuis le début des années 2000 et est devenu à cette époque un favori de la communauté des geek. Une partie de cela est son choix dans les projets, mais beaucoup est également dû à la présence charismatique et affirmée qu’elle apporte à la majorité de ses personnages.

La plupart des gens ont d’abord pris conscience des talents de Baccarin grâce à son rôle d’Inara Serra dans la série télévisée d’opéra spatial de Joss Whedon, éphémère mais très précieuse, Firefly. Elle a également joué des rôles récurrents dans The O.C. et Stargate SG-1. En 2009, Baccarin a joué Anna, l’envahisseur extraterrestre principal, lors du redémarrage de V sur ABC, qui a duré deux saisons, avant de décrocher le rôle régulier de Jessica Brody dans les premières années du drame Emmy-magnet Homeland de Showtime. 2015 a apporté à Baccarin l’un de ses rôles les plus juteux, celui de Dr Lee Thompkins sur Gotham. Baccarin allait en fait épouser la co-star Ben McKenzie après avoir joué son intérêt amoureux dans la série. De façon amusante, il ne se souvenait pas d’elle de The O.C.

Baccarin a bien sûr également joué Vanessa Carlyle dans les deux films de Deadpool, se révélant être un excellent homologue pour Wade Wilson de Ryan Reynolds, même si elle est décédée pendant un certain temps. Maintenant, THR rapporte que Baccarin jouera le rôle principal dans un thriller de survie à venir appelé The Beast.

Morena Baccarin de Deadpool joue dans le thriller de survie The Beast

The Beast est le premier projet de film réalisé à la suite d’un partenariat lucratif entre la société japonaise Rakuten et le studio de production basé à Los Angeles The H Collective. Le réalisateur norvégien Espen Sandberg dirigera The Beast, à ne pas confondre avec le roman du même nom de Peter Benchley en 1991. Sandberg avait auparavant réalisé Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent pas d’histoires pour Disney. et plus récemment le biopic Amundsen, qui concernait le premier homme arrivé au pôle Sud.

Morena Baccarin étoiles dans La bête en tant que femme qui survit à un accident d’avion, pour faire face à un tout nouvel ensemble de défis. Elle est échouée sur une île isolée du Pacifique Sud et doit combattre ses propres démons personnels, ainsi qu’une sorte de menace extérieure “inimaginable”, afin de rentrer chez elle et de retrouver ses enfants. La nature exacte de cette menace reste incertaine, mais d’après le titre du film, il semble probable qu’il s’agisse d’une sorte de monstre géant ou de créature surnaturelle cherchant à faire du personnage de Baccarin un repas.

