Mortal Kombat Legends: La revanche du Scorpion sur le numérique et le Blu-Ray: date de sortie, prix et fonctionnalités spéciales

Maintenant que la bande-annonce est sortie pour Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge – le prochain film d’animation de Warner Bros – tout le monde se demande exactement quand le film sortira. Malheureusement, c’est un peu loin, car la sortie directe de la vidéo n’est disponible qu’en avril.

Bien qu’il faudra un peu attendre la sortie numérique de Scorpion’s Revenge le 12 avril sur Movies Anywhere et sur 4K UHD, Blu-ray et DVD le 28 avril, les détails de la prochaine version à domicile sont disponibles. Les versions 4K UHD et Blu-ray du film seront également accompagnées de copies numériques, tant que cela ne vous dérange pas d’attendre une semaine pour voir le film.

D’après l’apparence de la bande-annonce, le film racontera l’histoire de Scorpion, qui était autrefois Hanzo Hasashi, un homme assassiné par Sub-Zero qui revient à la vie pour se venger, comme le titre le suggère. Cependant, le synopsis officiel du film est un peu plus large: “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge met en lumière le tournoi unique entre les champions d’Outworld et d’Earthrealm – une compétition qui déterminera finalement le sort de la Terre et tous ses citoyens. Lord Raiden, protecteur d’Earthrealm, doit rassembler les plus grands combattants de son royaume pour le défendre du mal Shang Tsung dans la bataille pour mettre fin à toutes les batailles – Mortal Kombat! “

Le communiqué de presse de Scorpion’s Revenge contient une liste MSRP de 40 $ pour le pack combo Ultra HD / Blu-ray 4K, 25 $ pour le pack combo Blu-ray, 20 $ pour le DVD et 20 $ pour l’achat numérique. Comme mentionné, les packs combinés 4K et Blu-ray sont également livrés avec des copies numériques du film. Pour le moment, vous ne pouvez pas précommander le film.

Ci-dessous, vous trouverez les fonctionnalités spéciales de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, tout ce qui est répertorié ci-dessous est disponible sur le Pack Combo 4K UHD, le Pack Combo Blu-ray et pour les versions numériques.

Mortal Kombat Legends: caractéristiques spéciales de la vengeance du scorpion

D’Epic Game à Extreme Animation – Le co-créateur de Mortal Kombat Ed Boon et les cinéastes révèlent le processus créatif derrière l’adaptation du jeu le plus vendu à un tout nouveau film d’animation.Les armes, l’armoire et World of Mortal Kombat Legends – Les artistes révèlent les défis de conception de l’animation du monde de Mortal Kombat, de l’armure authentique aux armes follement imaginatives et aux paramètres fantastiques.La conception sonore sauvage de Mortal Kombat Legends – Cette exploration audio percutante révèle l’art de concevoir le langage sonore des scènes de combat. Mortal Kombatants – Plongez au cœur de la distribution de personnages pour révéler leurs capacités uniques, leurs mouvements de signature et leurs histoires.Commentaire du réalisateur – Le producteur Rick Morales et le scénariste Jeremy Adams s’asseyent pour un commentaire audio perspicace qui révèle le processus de création d’un film d’animation captivant basé sur l’un des jeux de combat les plus populaires d’aujourd’hui.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge arrive numériquement le 12 avril et en 4K UHD, Blu-ray et DVD le 28 avril.

