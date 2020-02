Mortal Kombat Reboot rendra justice à Sub Zero & Scorpion

Le producteur du prochain Combat mortel reboot promet de rendre justice à Sub Zero et Scorpion. La série Mortal Kombat a commencé comme un jeu d’arcade en 1992 et s’est rapidement développée pour devenir l’une des franchises de jeux vidéo les plus connues. Quelques années après la sortie du premier jeu, New Line Cinema a tenté d’adapter les jeux pour deux longs métrages, ce qui n’a pas bien plu aux fans et aux critiques. Maintenant, Warner Bros redémarre la franchise.

Le redémarrage de Mortal Kombat est coincé dans l’enfer du développement depuis un certain temps, mais les fans ont commencé à voir plus de progrès une fois que James Wan s’est engagé en tant que producteur. Dès le début, Wan a assuré aux fans qu’ils n’allaient pas précipiter le film pour s’assurer qu’il était bien fait. Les fans étaient ravis d’apprendre l’année dernière que le film Mortal Kombat serait non seulement classé R, mais inclurait également des décès précis. Mortal Kombat a terminé le tournage en décembre, et maintenant le producteur du film rassure à nouveau les fans.

Le producteur Todd Garner a récemment promis aux fans sur Twitter que le redémarrage utiliserait efficacement Sub Zero et Scorpion, contrairement aux films Mortal Kombat des années 90. Garner a même fait allusion à des mouvements de jeu possibles et à des décès qui seraient dans le film en répondant intelligemment à un fan disant: “Eh bien, ils ne dansent pas.” Le producteur a également révélé que le film ne s’appuierait pas entièrement sur CGI puisque le film a marqué des artistes martiaux talentueux pour sa distribution. Les tweets de Garner peuvent être lus ci-dessous:

Les fans ont été continuellement mis à jour sur la production de Mortal Kombat, y compris plusieurs annonces de casting. Le premier personnage à être choisi a été Sub Zero, qui sera joué par Joe Taslim, un artiste martial qui a fait partie de l’équipe nationale indonésienne de judo pendant douze ans. Scorpion sera joué par Hiroyuki Sanada, connu pour des films comme The Twilight Samurai et le film Sunshine de 2007. Plusieurs personnages plus populaires ont également été castés, dont Sonya Blade (Jessica McNamee), Kano (Josh Lawson), Jax Briggs (Mehcad Brooks), Mileena (Sisi Stringer), Liu Kang (Ludi Lin) et Shang Tsung (Chin Han) .

Avec aussi détesté que les deux films Mortal Kombat des années 90, il est logique que toutes les personnes impliquées dans le redémarrage ressentent le besoin de rassurer les fans que leur film sera différent. Le premier trailer de Mortal Kombat devrait sortir cet été, ce qui sera la première chose à vraiment donner aux fans une idée de ce à quoi ressemblera le film. Les films de jeux vidéo ont la réputation de ne pas tourner, donc les fans espèrent sans doute que Combat mortel sera un changement de rythme pour le genre.

Dates de sortie clés

Mortal Kombat (2021) date de sortie: 15 janv.2021

