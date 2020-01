Moshi offre une garantie mondiale de 10 ans pour tous ses produits

Moshi vise à produire des accessoires haut de gamme et durables pour les appareils mobiles, et la plupart du temps, l’entreprise réussit – bon nombre de ses produits que nous avons examinés au fil des ans se sont avérés en valoir la peine. Lors du CES 2020, le constructeur a clairement fait savoir qu’il croyait en la qualité de son électronique en introduisant une garantie mondiale gratuite de 10 ans.

La garantie sera active lors de l’enregistrement du produit auprès de l’entreprise. Il sera également étendu à tout appareil enregistré au cours des dix dernières années rétroactivement. La garantie couvrira la gamme complète de Moshi, y compris les accessoires qui ont tendance à se casser facilement, comme les batteries, les adaptateurs et les câbles. En ce qui concerne les batteries, la société note que «la capacité maximale se dégradera naturellement au fil du temps», de sorte que vous ne pourrez probablement pas obtenir de remplacement en raison de l’âge d’une batterie. Moshi dit que “les accidents, les abus, la mauvaise utilisation ou les soins inappropriés” et les “dommages cosmétiques dus à l’usure normale du produit” ne sont pas non plus couverts.

Avec la garantie de 10 ans, Moshi veut prendre position contre les produits bon marché et rapides qui ne durent pas longtemps et finissent par avoir un impact sur l’environnement. Sa garantie est censée garantir que la société se concentre sur la construction de composants électroniques durables et durables, de sorte que vous n’aurez, espérons-le, pas à passer par le processus de retour de votre accessoire en premier lieu.

Dirigez-vous vers le lien source pour enregistrer vos appareils et pour plus d’informations sur le programme.