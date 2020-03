MotionVFX est la meilleure ressource de plugin pour Final Cut Pro X

L’une des choses qui rendent Final Cut Pro X si génial est sa prise en charge des plug-ins tiers. MotionVFX, avec plus de 25 ans d’expérience dans les effets visuels, propose de nombreuses options de plugin pour FCPX et Apple Motion.

Dans cet article, je vais souligner certaines des fonctionnalités clés de MotionVFX qui en font la destination de choix pour améliorer votre expérience Final Cut Pro X et Apple Motion.

Avant tout, MotionVFX.com est la meilleure ressource de plug-ins et de modèles Final Cut Pro X disponible, de haut en bas. MotionVFX dispose de centaines de plugins et de modèles accessibles en quelques clics.

Dans cet article, je voulais me concentrer sur un package de plugin en particulier: Film mBundle. Comme son nom l’indique, mBundle Film est un ensemble de 6 plugins utiles spécialement conçus pour créer un look filmique dans vos séquences.

mBundle Film comprend les 6 plugins suivants:

Nom

traits

mTitle Cinematic

50 titres cinématographiques FCPX

mFilmLook

60 préréglages cinématographiques, 30 nuances de couleurs LUT

Ombre mTransition

71 transitions FCPX

mFlare 2

100 préréglages de lumière parasite

Film mLUT

25 LUTs professionnels

mLUT Film 2

30 LUTs professionnels

Procédure vidéo pratique mBundle MotionVFX

mTitle Cinematic

Si vous cherchez à donner à vos titres un look hollywoodien, alors mTitle Cinematic est là où il en est. Ce plugin pratique comprend 50 titres différents, adaptés à différentes scènes, styles et paramètres. Chaque titre peut être personnalisé à un degré élevé via l’inspecteur Final Cut Pro X.

mFilmLook

Un plugin unique comprenant plus de 60 préréglages cinématiques et entièrement personnalisables, mFilmLook peut fournir à vos séquences un style unique en quelques clics. Les commandes à l’écran vous permettent d’activer ou de désactiver facilement des paramètres à la volée, tandis que l’inspecteur comprend une multitude de commandes granulaires pour personnaliser des éléments tels que le grain du film, la lumière parasite, la boîte aux lettres, etc.

De plus, mFilmLook est livré avec 30 LUT intégrés. Chaque paramètre, modification et changement peut être défini comme un préréglage, vous permettant d’appliquer rapidement les mêmes effets sur plusieurs clips.

Ombre mTransition

mTransition Shade, comme son nom l’indique, est un plugin de transition qui vous permet de relier des clips contigus dans Final Cut Pro X. Ce plugin fournit plus de 70 effets de transition qui sont entièrement uniques, et vous pouvez modifier les paramètres des transitions individuelles via l’inspecteur.

mFlare 2

Si vous cherchez à ajouter des effets de reflets organiques à vos images, il n’y a tout simplement pas de meilleur plugin que mFlare 2. Propulsé par la technologie de suivi Mocha, mFlare 2 vous permet d’ajouter des reflets de lentilles personnalisés à vos clips et de suivre les reflets aux objets de vos images sans cadrage fastidieux.

mFlare 2 comprend plus de 100 préréglages pour améliorer l’apparence de votre film, mais encore plus impressionnant, il permet aux utilisateurs de créer des ensembles de reflets d’objectif à partir de zéro en utilisant divers éléments tels que la lueur, les stries et les reflets. Une fois créé, vous pouvez enregistrer vos préréglages personnalisés et les appliquer à plusieurs clips.

Film mLUT & Film mLUT 2

Combinés, mLUT Film et mLUT Film 2 offrent aux utilisateurs plus de 50 LUT différents pour personnaliser rapidement l’apparence de votre métrage avec des styles prédéfinis. Ces LUT peuvent être importés dans mFilmLook pour étendre considérablement la bibliothèque de LUT de ce plugin, mais peuvent également être utilisés indépendamment avec un plugin FCPX gratuit appelé mLUT.

Prise de .

MotionVFX est également une ressource incroyable pour les vloggers qui éditent des vidéos avec Final Cut Pro X. Par exemple, mTuber 2 vous permet d’ajouter des boutons d’abonnement et d’autres éléments à l’écran pour promouvoir votre chaîne YouTube, et mStories est idéal pour promouvoir le contenu sur les réseaux sociaux des réseaux comme Instagram.

L’autre chose que j’apprécie personnellement à propos de MotionVFX est la facilité d’installation et de gestion des plugins. Il n’y a pas d’entrée de clé de licence fastidieuse, et tout est installé via un utilitaire de barre de menu pratique qui vous donne un accès en un clic à tous vos plugins achetés.

L'essentiel est que MotionVFX est une ressource incontournable pour les utilisateurs occasionnels et professionnels de Final Cut Pro X.

