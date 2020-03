Moto G Stylus vs Samsung Galaxy Note 10 vs LG Stylo 5: la confrontation avec le téléphone à stylet

Avec le lancement prochain du Moto G Stylus, il devient plus évident qu’il y a très peu de téléphones sur le marché avec des stylets intégrés pour des entrées plus précises. À l’heure actuelle, les premiers sont la gamme actuelle de téléphones équipés de stylets de LG, couronnée par le LG Stylo 5, et la série Galaxy Note de Samsung, dirigée plus récemment par le Galaxy Note 10.

Si vous cherchez un smartphone avec un stylet, vos options sont vraiment limitées. Nous sommes donc ici pour nous assurer que ce qui est réellement proposé est clair en comparant le LG Stylo 5, le Moto G Stylus de milieu de gamme et le Galaxy Note 10 premium.

(Crédit d’image: LG / Best Buy)

Prix

Bien sûr, bien que le Samsung Galaxy Note 10 prenne facilement la tête dans toutes les catégories, c’est parce que c’est un téléphone premium avec un prix de 949 $ (869 £, 1499 AU $).

C’est un bond astronomique par rapport aux prix du Moto G Stylus et du LG Stylo 5. L’appareil de LG est le moins cher du lot à 249 $ (environ 190 £, 375 AU $), tandis que le Moto G Stylus ne coûte que 20% à 299 $ (environ 230 £, 440 AU $) – ou ce sera le cas, lorsque le stylet Moto G sera mis en vente à une date non divulguée.

Cela laisse le Moto G Stylus et le LG Stylo 5 dans une fourchette de prix similaire, mais une différence de 50 $ (environ 40 £, 75 AU $) n’est pas négligeable avec un budget serré.

(Crédit d’image: Future)

Conception

Le LG Stylo 5 montre son statut budgétaire dans sa conception. Il a les lunettes les plus épaisses au-dessus et en dessous de l’écran. Il n’y a pas de verre noir fantaisie et la caméra unique à l’arrière ne se démarque pas autant. Cela dit, il offre une touche premium avec son cadre en aluminium.

Heureusement, il a également gardé son temps en optant pour un port USB-C pour la charge au lieu d’un port micro USB, que certains combinés économiques proposent toujours. Avec 160 mm de hauteur et 77,7 mm de largeur, c’est le plus grand des trois téléphones, mais ce n’est pas le plus épais à 8,4 mm et pas le plus lourd à 179 grammes.

Le Moto G Stylus accélère les choses sur le plan du design. C’est en grande partie grâce à son affichage étendu, qui élimine presque complètement les lunettes. Presque. Il le fait avec une caméra perforée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Ce téléphone a également une façade en verre et un dos en plastique avec un cadre en aluminium pris en sandwich entre les deux.

(Crédit d’image: Future)

L’arrière a un peu plus de flair avec la colonne de capteurs de caméra dans le coin. Comme le LG Stylo 5, le Moto G Stylus possède un capteur d’empreintes digitales à l’arrière du téléphone. Le châssis est le plus épais des trois téléphones avec 9,2 m, et c’est le téléphone le plus lourd avec 192 grammes. Il offre au moins une résistance aux éclaboussures pour empêcher l’eau d’entrer.

Le Galaxy Note 10 amène les choses au niveau premium. Malheureusement, suivant les tendances des téléphones phares, c’est le seul de ces téléphones à ne pas avoir de prise casque 3,5 mm. Il a Gorilla Glass des deux côtés et un cadre en aluminium.

(Crédit d’image: TechRadar)

Le Note 10 est également le seul téléphone à offrir une protection contre l’eau sérieuse avec un indice de protection IP68, ce qui le rend capable de passer à 1,5 mètre sous l’eau pendant jusqu’à 30 minutes. Il cache également son capteur d’empreintes digitales à l’intérieur de l’écran, il vous suffit donc de mettre votre doigt sur l’écran pour le déverrouiller.

Samsung va le plus loin avec sa réduction aux lunettes, offrant un écran qui couvre plus d’espace à l’avant du téléphone. Cela permet au Note 10 de rester plus petit que les téléphones Moto et LG, et il est encore plus léger.

Comme le LG Stylo 5, le Moto G Stylus et le Galaxy Note 10 utilisent tous deux un port USB-C, mais le Galaxy Note 10 dispose d’une connexion USB 3.1 permettant plus de fonctionnalités et un transfert de données rapide via la connexion.

(Crédit d’image: Future)

Style

Les trois téléphones incluent un stylet qui s’insère dans le bas du téléphone. Le stylet du Moto G Stylus et du LG Stylo 5 est un type capacitif simple qui fonctionne comme un doigt et ne nécessite aucune alimentation.

L’implémentation de LG vous offre des fonctionnalités spéciales, comme la possibilité de prendre des notes ou de dessiner sur le téléphone même lorsque l’écran est éteint. Tirer le stylet avec l’écran éteint fera automatiquement apparaître un bloc-notes vierge, tandis que tirer le stylet avec l’écran allumé fera apparaître une liste d’applications qui fonctionnent avec le stylet. Vous pouvez également ajouter des applications supplémentaires à ce menu de lancement rapide pour le stylet.

Le stylet de Motorola fonctionne de la même manière que celui du LG Stylo 5. Le stylet Moto G affichera automatiquement certaines applications à lancement rapide lorsque le stylet est retiré. Il s’agit notamment d’un bloc-croquis, d’un outil de capture d’écran et de Google Keep. Comme avec LG, vous pouvez également ajouter d’autres applications à lancement rapide.

(Crédit d’image: Future)

Le stylet du Galaxy Note 10 est alimenté et se recharge automatiquement lorsqu’il est à l’intérieur du téléphone. Cette puissance permet une sensibilité à la pression et des capacités sans fil comme un déclencheur de caméra à distance, ainsi que des commandes gestuelles. Vous pouvez également l’utiliser pour prendre des notes lorsque l’écran est éteint.

Alors que le Galaxy Note 10 pourrait avoir l’avantage en termes de fonctionnalité de stylet, les fonctionnalités supplémentaires ne sont pas vraiment indispensables. Il s’agit d’un outil de dessin plus précis que les stylets du LG Stylo 5 et du Moto G Stylus, mais cela doit être attendu du prix premium du Note 10. Le Moto G Stylus et le LG Stylo 5 sont effectivement à égalité dans cette catégorie, car leur fonctionnalité de stylet est presque identique.

(Crédit d’image: Future)

Afficher

Les trois téléphones sont presque de la même taille en ce qui concerne leurs écrans. Le LG Stylo 5 dispose d’un écran de 6,2 pouces. Le prochain plus grand est le Galaxy Note 10 avec un écran de 6,3 pouces, suivi de l’écran de 6,4 pouces du Moto G Stylus.

Ils suivent également une tendance similaire en matière de résolution. Chacun a un écran Full HD +. Pour le LG Stylo 5, cela signifie une résolution de 1080 x 2160. La Note 10 l’étend à 1080 x 2280 (bien qu’elle s’étende à QHD +. Ou 1440 x 3040, sur la Note 10 Plus), et le Moto G Stylus passe à 1080 x 2300.

(Crédit d’image: Future)

Mais, où ils sont tous assez similaires en termes de taille d’écran et de résolution, le Galaxy Note 10 se démarque radicalement en ce qui concerne la qualité de l’écran avec le vernis phare de Samsung.

Le LG Stylo 5 et le Moto G Stylus utilisent des écrans IPS. Nous n’avons pas testé le LG Stylo 5, mais nous savons que l’écran du Moto G Stylus est au moins assez lumineux.

Le Galaxy Note 10, quant à lui, dispose d’un écran Super AMOLED. Cela lui donne des noirs purs qui font un rapport de contraste incroyable. Il peut également devenir incroyablement lumineux, ce qui le rend facile à voir même à l’extérieur par temps clair. Pour le contenu vidéo, il peut également prendre en charge la lecture HDR10 +. Bien sûr, ce n’est qu’une partie de celui-ci étant un smartphone ultra-premium et non un appareil économique.

(Crédit d’image: LG)

OS et performances

C’est là que les trois téléphones commencent à se développer encore plus.

L’état budgétaire du LG Stylo 5 ressort des spécifications. Il exécute Android 9 Pie sur un chipset Snapdragon 450 octa-core. Il a 3 Go de RAM et seulement une capacité de stockage de 32 Go. Cela peut heureusement être étendu avec une carte microSD jusqu’à 2 To.

Le Moto G Stylus intensifie cela à presque tous les égards. Il exécute Android 10 sur un chipset octa-core Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM. Cela va beaucoup plus loin avec 128 Go de stockage complété par un support microSD.

(Crédit d’image: Future)

Naturellement, le Galaxy Note 10 va beaucoup plus loin. Il possède un chipset octa-core Snapdragon 855, ou un Exynos 9825 selon le marché, qui a des vitesses considérablement plus rapides que ses concurrentes. Il dispose également de 8 Go de RAM pour fonctionner. Bien que la note 10 soit livrée avec Android 9, une mise à jour d’Android 10 est disponible.

Le Note 10 dispose également de 256 Go de stockage, bien qu’il manque un emplacement microSD. Il convient de noter que le stockage du Note 10 est également plus rapide UFS 3.0, tandis que le Moto et le LG semblent avoir eMMC 5.1 selon GSMArena.

Les téléphones se différencient également sur les connexions sans fil. Le LG et le Moto se connectent au sans fil 802.11ac, AKA Wi-Fi 5, tandis que le Note 10 a opté pour le nouveau Wi-Fi 6 et propose également le NFC. LG ne mentionne pas le NFC dans ses spécifications, mais le manuel du propriétaire du Stylo 5 suggère également qu’il dispose du NFC.

Le Moto G Stylus possède la plus grande batterie du lot à 4000 mAh, et il prend en charge une charge rapide de 10 W. Le LG Stylo 5 et le Galaxy Note 10, quant à eux, disposent de batteries de 3 500 mAh. Cependant, le Note 10 prend en charge une charge rapide de 25 W, une charge sans fil et même une charge sans fil inversée pour alimenter d’autres téléphones et appareils.

(Crédit d’image: Future)

Appareils photo

En ce qui concerne les appareils photo, le LG Stylo 5 commence à avoir l’air un peu hohum. Il a un seul appareil photo 13MP à l’arrière – pas de fonctionnalités flashy comme la détection de profondeur et aucune mention de stabilisation. Il enregistre uniquement la vidéo 1080p à 30 images par seconde. La caméra frontale est un capteur grand angle 5MP et a les mêmes limitations vidéo.

Le Moto G Stylus a beaucoup plus à offrir. La caméra frontale offre une résolution de 16 MP pour des selfies nets, mais elle ne peut également enregistrer que des vidéos 1080p / 30fps. L’arrière devient plus intéressant avec la stabilisation vidéo 4K / 30fps et la vidéo électronique. Il existe également une combinaison de capteurs allant de la caméra grand angle 48MP à la macro ultra large 16MP et à la macro 2MP. Cela lui donne beaucoup plus de polyvalence et de qualité décente dans notre expérience.

(Crédit d’image: Future)

Le Galaxy Note 10 propose également un triple capteur de caméra à l’arrière. Il possède un capteur ultra-large 16MP et un capteur grand-angle 12MP avec un mode à double ouverture qui peut laisser entrer plus de lumière. Le troisième est un téléobjectif 12MP avec un zoom optique 2x. À l’exception de l’appareil photo ultra-large, Samsung utilise la stabilisation optique des images.

Samsung a également plus de capacités en termes de vidéo avec 4K / 60fps, stabilisation numérique et même enregistrement HDR10 +. Il dispose également de modes au ralenti jusqu’à 960 ips à une résolution HD de 240 ips à 1080p. Sa caméra selfie offre une résolution de 10 MP et un enregistrement vidéo 4K / 30fps.

Alors que les caméras Moto G Stylus et Note 10 peuvent sembler bien assorties sur le papier étant donné les spécifications, la livraison de Samsung en qualité avec les caméras Note 10 sera difficile à battre. Nous n’avons eu que du temps avec le Moto G Stylus, mais ses caméras étaient loin d’être aussi impressionnantes que les Note 10.

À emporter

Il y a peu de place pour douter que le Galaxy Note 10 est de loin le meilleur des téléphones à stylet. Il a plus de poli, plus de performances et plus de capacités. Il a même regroupé tout cela dans un châssis plus petit.

Mais, il ne l’a pas fait à petit prix, ce qui en fait une vente difficile pour quiconque a un semblant de budget. Les incitations des opérateurs peuvent le rendre plus abordable, cependant, il vaut peut-être la peine de voir quelles offres Galaxy Note 10 sont disponibles.

En ce qui concerne les deux smartphones à petit budget, le Moto G Stylus prend les devants à suffisamment d’égards pour que nous nous sentions à l’aise de l’appeler le gagnant – mais encore une fois, il n’est pas certain que ce téléphone sera publié.

Le polissage de Motorola sur les téléphones économiques est louable, tout comme ses implémentations Android, qui évitent les bloatwares. Les fonctionnalités supplémentaires de la caméra et l’espace d’écran sont un gros plus et valent bien l’argent supplémentaire. Le LG Stylus 5 peut avoir le prix le plus bas, mais il semble qu’il devrait être encore moins cher compte tenu de ce qui lui manque face à Motorola.