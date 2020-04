Moto G8 Power Lite emballe une batterie colossale de 5000mAh pour un prix pas cher

Motorola a eu un lancement surprise de son combiné Moto G8 Power Lite qui contient une batterie de 5000 mAh à un prix d’aubaine de 149,99 £ (environ 184 $ / 305 $ AU).

Cela signifie que le Moto G8 Power Lite est en passe d’être une version encore plus abordable du Moto G8 Power (connu sous le nom de Moto G Power aux États-Unis) qui a été révélée plus tôt cette année, en gardant sa batterie de 5000 mAh mais en laissant une partie de la des fonctionnalités et des spécifications plus raffinées à venir à près de la moitié du prix.

Qu’est-ce que ça veut dire? Le G8 Power Lite dispose d’un chipset MediaTek Helio P35 Quad-Core, d’un écran HD + (1600 x 720) de 6,5 pouces de résolution inférieure, et surtout, Android 9 est prêt à l’emploi. Il n’est pas clair si ou quand il sera mis à niveau vers la norme Android 10 actuelle (et ce qui vient avec le G8 Power).

En ce qui concerne les appareils photo, le G8 Power Lite conserve les objectifs principaux 16MP f / 2.0 et macro 2MP de son frère, mais perd l’objectif ultra large au profit d’un capteur de profondeur 2MP. C’est malheureux, et nous sommes curieux de voir à quel point les gens utiles trouvent l’objectif macro restant pour la photographie de près.

Le froid de l’annonce Covid-19

Les annonces téléphoniques ont été retardées en 2020 en raison de la propagation du coronavirus: beaucoup devaient être dévoilées au MWC 2020, mais quand cela a été annulé par souci de l’épidémie, de nombreux fabricants de téléphones ont lentement commencé à lancer leurs combinés de toute façon – même si les révéler en ligne a été beaucoup moins flashy que les événements physiques que les entreprises organisent généralement.

Le G8 Power a été l’un des premiers à être présenté de cette manière, il est donc normal que son frère plus limité soit également révélé en ligne avec peu de fanfare. Quoi qu’il en soit, c’est un symbole que les téléphones en 2020 continueront de sortir selon un calendrier atypique alors que les entreprises s’adaptent à la nouvelle norme.