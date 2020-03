Moto G8 Power Lite, grosse batterie à meilleur prix

Moto G8 Power Lite sera la variante économique du G8 Power avec quelques caractéristiques inférieures, mais à un prix inférieur et en gardant la caractéristique vedette de cette série: une batterie de grande capacité.

Motorola continue d’étendre le Moto G8 qu’il a présenté il y a quelques semaines. C’est une série importante car dans le passé, elle était l’une des plus vendues dans le milieu de gamme, bien que, comme cela arrive au reste des fabricants internationaux, elle doive rivaliser avec ce qui vient de Chine, beaucoup, bon et économique de la main de Xiaomi, Oppo , Realme ou ZTE.

Le Moto G8 Power Lite n’a pas encore été officiellement annoncé, mais il est apparu sur Amazon Italie en détail. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version réduite du Power G8 où Chipset Qualcomm remplacé par le chipset MediaTek. Bien que l’écran soit de la même taille, la résolution est assez faible. Le design de base est conservé ainsi que le quadruple capteur de caméra à l’arrière et il y a des détails externes tels que la caméra avant insérée dans une goutte d’eau qui nous indiquent que nous sommes face à un terminal différent.

La bonne chose est que la grande capacité de la batterie au lithium polymère est maintenue: 5000 mAh. Également le système de charge rapide, bien qu’il soit réduit à 10 watts. L’autonomie continue d’être le grand atout de ce terminal.

Moto G8 Power Lite: spécifications

Affichage: LCD 6,5 pouces

Résolution: 720 x 1600 pixels

Chipset: Helio P35 avec huit cœurs ARM Cortex A53

RAM: 4 Go

Stockage: 64 Go extensible avec microSD

Caméras principales: 16 MP, f / 1.7 (principal) + 8 MP, f / 2.2 (téléobjectif) + 8 MP, f / 2.2 (ultra large) + 2 MP, f / 2.2, (macro)

Connectivité: 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, USB 2.0 Type C

Les dimensions: 156 x 75,8 x 9,6 mm

Le poids: 195 g

La batterie: 5 000 mAh

Avec Android 10 préinstallé et dans une finition de couleur bleue (nous supposerons qu’il y en aura plus), le Moto G8 Power Lite est au prix de 189 euros. Beaucoup moins cher que 249 euros du G8 Power. A prendre en compte par les utilisateurs qui ont besoin d’une grande autonomie sur un smartphone.