Motorcycle Mechanic Simulator prêt à arriver sur Nintendo Switch

Au 27 janvier, les utilisateurs Nintendo Switch pourra étendre son catalogue de jeux avec un nouveau titre de simulation. Motorcycle Mechanic Simulator permettra aux joueurs de se faire passer pour un mécanicien de moto et de monter et démonter des véhicules.

Le gameplay, comme il est facile à comprendre, est basé sur l’achat, réparation et vente de motos. La phase d’achat sera très diversifiée et des motos cassées ou des enchères pourront être achetées.

Motorcycle Mechanic Simulator arrive sur Nintendo Switch

Même le les possibilités de réparation sont nombreuses et toute modification aura des répercussions directes sur la tenue de route de la moto. En fait, chaque moto peut être testée pour évaluer la qualité des réparations avec un essai routier direct.

la la partie la plus importante du gameplay est évidemment la réparationet Motorcycle Mechanic Simulator offre une simulation précise. En plus de se concentrer sur les motos individuelles, le titre vous permettra d’agrandir votre garage pour améliorer votre approche des réparations.

Tous les joueurs intéressants pourront acheter le titre directement sur le Nintendo eShop. Ci-dessous, cependant, vous pouvez admirer la bande-annonce de lancement.

Pour les utilisateurs amateurs de sport, nous devons signaler l’arrivée de Super Tennis toujours édité par l’éditeur Ultimate Games SA et toujours sur Nintendo Switch. Le gameplay dans ce cas est simple et très rapide comme le jeu il est basé sur des jeux de tennis où le timing est essentiel.

Merci aux utilisateurs de style rétro pourront se concentrer complètement sur le gameplay et défiez vos amis dans différents modes de jeu. Les emplacements sont variés et comprennent des arénas situés à Berlin, Londres, New York et Tokyo. Le jeu peut être acheté sur la page dédiée accessible à cette adresse.