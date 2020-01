Motorola a déjà vendu 100 millions de Moto G dans le monde

Motorola a annoncé qu’il avait déjà dépassé 100 millions de Moto G vendus Dans le monde entier. Le téléphone milieu de gamme lancé en 2013 est devenu l’un des plus populaires dans des régions comme l’Amérique latine.

Avant l’arrivée de Xiaomi et le reste des fabricants ont adopté la stratégie d’offrir de bonnes spécifications à faible coût, les téléphones de milieu de gamme et bas de gamme n’étaient pas attrayants. En grande partie parce que les entreprises ont intégré des couches de personnalisation qui consommaient de nombreuses ressources, telles que TouchWiz de Samsung.

Atteindre 100 millions peut sembler simple en ce moment où le milieu de gamme domine la liste des best-sellers, la vérité est qu’il faut reconnaître le lancement d’un terminal avec une expérience Android “presque” pure à un prix imbattable à l’époque.

Malheureusement pour l’entreprise, le changement de propriétaire, la confusion entre l’élimination ou non du nom de Motorola et la connexion avec le milieu de gamme de Lenovo, a fini par affecter la ligne Moto G.

Le modèle le plus récent est le Moto G8 qui a des variantes Play et Plus. Alors que Motorola a laissé derrière lui le design critiqué qui a fait ses débuts avec le G5, le prix et les spécifications de sa version la plus basique Ils ne sont pas en mesure de rivaliser avec les offres de Xiaomi et Redmi dans le segment de milieu de gamme et milieu de gamme supérieure.

