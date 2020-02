Motorola annonce officiellement le Moto G Stylus et le Moto G Power

Motorola a officiellement annoncé les appareils Moto G Stylus et la huitième génération de Moto G Power, deux smartphones avec lesquels la marque d’origine américaine (actuellement sous Lenovo) entend bien suivre sa gamme d’offres d’appareils équilibrés, d’un bon rapport qualité / prix et s’adressant principalement au grand public qui ne souhaite que quelque chose de fonctionnel.

Le Moto G Stylus et le Moto G Power sont des appareils assez similaires, car les deux ont un Écran LCD 6,4 pouces qui fonctionne à une résolution native de 2 300 × 1 080 pixels, un SoC Qualcomm Snapdragon 665, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage de données interne, rapidement chargé à 10 watts et Android 10 comme système d’exploitation. La batterie change, car la batterie La puissance de Moto G est de 5000 mAh et, selon Motorola, il faudrait accorder 3 jours d’autonomie avec une utilisation régulière, tandis que celle du Moto G Stylus est de 4000 mAh. Les similitudes entre les deux smartphones ont également un effet externe, comme on peut le voir dans la galerie ci-dessous.





La configuration de la caméra arrière est un autre point où les appareils présentent des différences. Ici le Moto G Stylus Il est supérieur lorsqu’il a un quadruple composé d’une caméra principale 48 mégapixels avec ouverture f / 1.7 et technologie Quad Pixel, une deuxième caméra Action Cam de 16 mégapixels avec ouverture f / 2.2 et grand angle de 117 degrés, le troisième est 2 mégapixels avec ouverture f / 2.2 et technologie Macro Vision et le quatrième est Time-of-Flight. De son côté, le Moto G Power il a un appareil photo principal de 16 mégapixels avec une ouverture f / .1.7, un secondaire grand angle de 8 mégapixels et ouverture f / 2.2 et un tertiaire de 2 mégapixels avec ouverture f / 2.2 et technologie Macro Vision. Comment la caméra frontale comprend à la fois un 16 mégapixels.

En ce qui concerne les prix, le Moto G Stylus coûtera 300 dollars Américains et Moto G Power 250 dollars, des montants qui pour la zone euro pourraient augmenter car aux Etats-Unis les prix sont généralement publiés hors taxes. Bien que le Stylus se démarque comme étant le premier smartphone avec le stylo numérique de Motorola, l’appareil suivra la ligne de la marque, donc bien qu’il ne soit pas beaucoup moins mauvais, ce n’est pas qu’il puisse être comparé au Galaxy Note. On vous laisse avec une vidéo du Moto G Power