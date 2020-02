Motorola annonce officiellement le nouveau Moto G8 Power en Italie

A l’occasion de franchir le cap des 100 millions de smartphones moto g vendus dans le monde, Motorola a annoncé officiellement le nouveau Motorola Moto G8 Power. C’est un appareil caractérisé par un design en phase avec son temps et une excellente autonomie.

Moto G8 Power officiel en Italie: voici les fonctionnalités

Le nouveau smartphone de marque Motorola appartient au marché de milieu de gamme et suit les lignes esthétiques des frères aînés de la série Motorola One. L’avant de l’appareil est en fait occupé par un écran Max Vision perforé avec une diagonale de 6,4 pouces en résolution FullHD +. Le dos est plutôt caractérisé par la présence d’un caméra arrière quad. Il sera possible de prendre des photos dans différents modes, grâce à la présence d’un téléobjectif, d’un capteur grand angle et d’un macro capteur. Plus précisément, les capteurs photographiques sont respectivement 16 + 8 (grand angle) +8 (téléobjectif) +2 mégapixels.

La performance du nouvel appareil de l’entreprise est plutôt confiée au processeur Snapdragon 665 par Qualcomm. À l’intérieur de l’appareil, il y a également 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Ce smartphone promet également une excellente autonomie. En fait, il est présent à l’intérieur une grande batterie de 5000 mAh. De plus, la présence de une conception hydrofuge ce qui devrait protéger le terminal contre une exposition modérée à l’eau comme les déversements accidentels, les éclaboussures, la sueur ou la pluie légère.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau milieu de gamme Motorola Moto G8 Power il est déjà disponible à l’achat pour le marché italien à partir du 7 février 2020. Le prix de liste est cependant égal à 249,99 €.