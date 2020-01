Motorola avertit les fans que les bosses sont normales sur le nouvel écran pliable du Razr – .

Je l’ai déjà dit, mais Samsung mérite le mérite d’avoir échoué audacieusement là où aucune autre entreprise n’a osé échouer auparavant, faisant référence au lancement bâclé du Galaxy Fold. Samsung avait besoin de repenser quelques aspects clés du Fold pour s’assurer que le combiné ne serait pas détruit le premier jour d’utilisation, ce qui est exactement ce qui s’est passé lors de la première semaine d’examens en avril dernier. Ces expériences ont renvoyé Samsung à la planche à dessin, et le résultat final a été un téléphone qui était toujours livré avec plusieurs avertissements à l’intérieur de la boîte.

L’écran du téléphone à 2000 $ était le plus susceptible de se briser, car il n’est pas en verre, mais plutôt en polymère qui peut être rayé et percé avec une relative facilité. Alors que Samsung pourrait résoudre définitivement ce problème avec le téléphone Galaxy Z Flip qui devrait être dévoilé le mois prochain, Motorola pourrait avoir un problème similaire avec son nouveau Razr. Il n’y a pas encore de rapport d’incident concernant le téléphone à clapet, mais une vidéo inquiétante de Motorola explique qu’il est normal que l’écran du Razr ait des bosses et des bosses.

La dernière chose que vous attendez d’un téléphone, même pliable, ce sont les imperfections de l’écran. Bien sûr, l’écran peut se plier car il doit se plier, mais les bosses et les bosses ne ressemblent pas aux fonctionnalités que vous souhaitez d’un écran de smartphone 2019. Motorola a publié quelques vidéos Razr sur sa chaîne YouTube au cours du week-end, dont une intitulée Caring for Razr. C’est là que cela indique aux clients que ces bosses et ces bosses sont à prévoir:

Ensuite, le clip indique que l’écran pliable “a un revêtement protecteur”, comme s’il essayait de vous rassurer qu’il ne se briserait pas. Cependant, la photo suivante vous avertit «d’éviter les objets tranchants». Et ensuite, elle vous dit de ne pas utiliser de protecteur d’écran. D’accord, le dernier est logique. Il n’y a aucun moyen pour les fabricants d’accessoires de concevoir des protecteurs d’écran suffisamment sophistiqués pour protéger l’affichage en plastique d’un appareil pliable et éviter qu’il ne se brise.

Pour rappel, le Galaxy Fold était livré avec ce qui semblait être un protecteur d’écran préinstallé, celui qui a détruit l’écran une fois que les critiques ont essayé de le retirer. Il s’avère que la couche n’était pas exactement un protecteur d’écran standard, et une faille dans la conception de Samsung a permis aux utilisateurs de l’arracher, ruinant le téléphone.

Enfin, le clip Motorola vous dit également de plier le téléphone lorsque vous le placez dans un sac à main ou une poche, comme si les fans de Razr devaient être invités à retourner le téléphone avant de le mettre dans sa poche. Après tout, c’est la meilleure fonctionnalité du téléphone.

Il est probable que si vous vous souciez du Razr comme indiqué, vous ne rencontrerez aucun incident. Mais Motorola indique clairement que vous pouvez faire de gros dégâts si vous ne faites pas extrêmement attention. En d’autres termes, le Razr pourrait être tout aussi fragile que le Fold. Donc, vous voudrez peut-être en voir un dans les magasins avant de payer 1 500 $ pour un téléphone de milieu de gamme au look cool. Si vous êtes certain de ne pas le casser, vous pouvez le précommander dès maintenant auprès de Verizon.

Il y a une autre chose que vous devez savoir. Le Galaxy Z Flip pourrait être le premier téléphone pliable à être livré avec une couche de verre ultra-fine sur le dessus de l’écran OLED. Il y aura un pli au milieu, disent les fuites, mais il pourrait être plus durable que le Razr. Et le Z Flip devrait également fournir des spécifications phares de 2019, ce qui en ferait un téléphone beaucoup plus puissant que le Razr, qui ne rivalisera pas en termes de spécifications.

Source de l’image: Verizon

