Motorola dévoilera enfin un nouveau téléphone phare le 22 avril – .

Motorola a annoncé lundi qu’il dévoilerait son prochain smartphone phare le 22 avril.

Motorola devait présenter l’Edge + au Mobile World Congress 2020, mais l’événement de février a été annulé en raison des craintes entourant le nouveau coronavirus.

En plus de l’Edge +, Motorola devrait également annoncer un appareil Edge de milieu de gamme.

Cela fait trois ans que Motorola a lancé le Moto Z2 Force, mais cela fait encore plus longtemps que la marque est vraiment pertinente. À part le Razr pliable sorti en février, Motorola n’a pas fait les manchettes très souvent depuis qu’il a été vendu à Lenovo en 2014. Mais après une absence prolongée, la société tentera de faire sensation ce mois-ci avec la révélation d’un produit phare téléphone qui sera en concurrence avec l’iPhone 11 et le Galaxy S20.

Lundi, Motorola a annoncé qu’il organiserait un «Flagship Launch E-vent» le 22 avril à 11 h 00 CDT. Le Motorola Edge + sera vraisemblablement la principale attraction, car le téléphone devait initialement être dévoilé au Mobile World Congress en février avant que le nouveau coronavirus ne nécessite l’annulation de l’événement. Dans les semaines qui ont suivi, le téléphone a beaucoup fuité et Motorola pourrait ne pas être surpris d’ici la semaine prochaine.

Selon les fuites précédentes, le Motorola Edge + comportera un processeur Snapdragon 865, un écran incurvé de 6,67 pouces 2340 × 1080 à 90 Hz, une batterie de 5000 mAh + et jusqu’à 12 Go de RAM. Nous avons eu un aperçu du design avec l’aimable autorisation de Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) en mars, ce qui a été presque confirmé par une fuite ultérieure d’Evan Blass (@evleaks) quelques jours plus tard. L’affichage en cascade, l’encoche perforée et le système à triple caméra à l’arrière du téléphone donnent certainement à l’Edge + un look moderne qui s’intégrera aux côtés des autres produits phares de 2020.

Il convient également de noter que «108MP» peut être vu à l’arrière de l’Edge + dans les rendus partagés par Blass, ce qui suggère que le produit phare comportera un objectif de 108 mégapixels au milieu de son réseau de trois caméras.

En plus de l’Edge +, Motorola devrait également retirer les enveloppes d’un appareil de milieu de gamme avec un design similaire simplement appelé Edge. Contrairement à son homologue phare, le Motorola Edge aurait un processeur Snapdragon 765, 6 Go de RAM et une batterie de 4500 mAh, selon un rapport des développeurs XDA. Il y aura cependant apparemment beaucoup plus de similitudes que de différences, car l’Edge aura également un écran en cascade de 6,67 pouces avec une encoche perforatrice, une matrice de trois caméras arrière (64MP + 16MP + 8MP) et une empreinte digitale sous l’écran scanner.

Semblable à Samsung, Motorola n’a peut-être rien de non divulgué à partager mercredi prochain lorsque l’Edge et l’Edge + seront révélés. Au moins, il n’aura pas à rivaliser directement avec l’iPhone 9, ce qui pourrait être le cas pour le OnePlus 8 si Apple décide effectivement d’annoncer son prochain smartphone abordable cette semaine.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

