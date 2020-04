Motorola Edge, caractéristiques et prix du nouveau haut de gamme

En plus de son Edge +, Motorola a également dévoilé la variante standard de son nouveau produit phare, pour offrir aux utilisateurs un smartphone aux performances excellentes, mais à un prix plus compétitif. Tout comme son frère aîné, Motorola Edge il a un soi Écran OLED Endless Edge de 6,7 pouces avec bords incurvés jusqu’à environ 90 degrés des deux côtés, résolution FullHD + et taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Motorola Edge, caractéristiques et prix

Le smartphone est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 765 avec processeur octa-core et GPU Adreno 620. En plus de prise en charge des réseaux 5G, Motorola Edge est équipé de 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 1 To. Grâce à cette configuration, l’appareil garantit d’excellentes performances pour toute utilisation, qu’il soit utilisé pour regarder des vidéos en streaming, jouer à des jeux ou tout simplement pour un usage social.

Par rapport à Motorola Edge +, la variante standard est équipée d’un caméra externe avec capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle 16 MP avec Macro Vision et un Téléobjectif 8 MP. La caméra externe peut enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution Ultra HD @ 30 ips. La caméra selfie, d’autre part, est de 25 MP.

En plus de cela, le smartphone est équipé d’un Batterie de 4500 mAh avec prise en charge rapide de 15 W TurboPower et il est certifié IP54. Les autres fonctionnalités incluent: Bluetooth 5.1; WiFi 802.11 a / b / g / n / ac; NFC; GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, Beidou; lecteur d’empreintes digitales intégré; capteur de lumière ambiante; capteur de proximité; accéléromètre; gyroscope; double haut-parleur stéréo Waves.

Motorola Edge sera disponible en Italie à partir de mai dans les couleurs Solar Black et Midnight Magenta à partir de 699,99 euros.