Motorola Edge + est-il livré avec un stylet de style Galaxy Note?

Actuellement, sur le marché mobile, la seule entreprise à proposer un smartphone équipé d’un S-Pen est Samsung avec sa série d’appareils Galaxy Note. Cependant, il semble que très bientôt aussi Motorola présentera un tel dispositif, qui devrait être appelé Motorola Edge +.

Motorola prêt à annoncer un nouveau smartphone avec un stylo?

Au cours des dernières heures, une première image de rendu de ce mystérieux appareil de marque est apparue en ligne Motorola. Plus précisément, cette image représente le nouveau smartphone de l’entreprise équipé, comme déjà prévu, d’un stylet de style Samsung Galaxy Note. Il y a quelques jours, diverses rumeurs parlaient d’un appareil appelé Motorola Edge +, il est donc très probable que ce soit ce nouveau dispositif.

Grâce à cette image de rendu, nous pouvons également avoir une idée de la conception avant du terminal. Nous trouvons un design plein écran sans encoche, mais en haut à gauche du panneau il y a un petit trou pour la caméra avant. Les cadres latéraux et supérieurs semblent très minces, tandis que celui du bas semble un peu plus prononcé.

Malheureusement pour le moment, nous ne savons pas grand-chose d’autre. Cependant, imaginons que la société ait bien évidemment l’intention de s’opposer au rival Samsung, étant donné qu’il est pour le moment le seul à proposer un appareil doté de cette caractéristique unique. Cependant, il faudra comprendre si ce tout nouveau smartphone Motorola appartiendra ou non à l’extrémité supérieure du marché, ou s’il s’agira d’un appareil de milieu de gamme. S’il appartient au haut de gamme du marché, cela pourrait donner du fil à retordre aux actuels Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus.