Motorola Edge et Edge +: caractéristiques, spécifications et prix

Motorola est de retour dans le jeu des plus grands. C’est ce que la firme veut faire ressentir et cela a été communiqué lors de l’événement de présentation de ce mercredi, dans lequel elle a dévoilé ses nouveaux Edge et Edge +.

Deux smartphones avec lesquels la firme cherche à se repositionner sur le segment de marché où se trouvent les appareils les plus puissants, avec de meilleures finitions, plus premium, bref, et conçus pour le public exigeant. Ils le font, dans ce pari renouvelé, au coup de nombreuses courbes.

Deux paris différents … et similaires

Bien que les deux nouveaux terminaux soient similaires, le pari est différent dans une certaine mesure, comme le révèle la fiche technique des deux.

Motorola Edge

Motorola Edge +

Les dimensions

161,64 x 71,1 x 9,3 mm

161,1 x 71,4 x 9,6 mm

Le poids

188 g

203 g

Affichage

6,67 “AMOLED, FHD +, 90 Hz

6,67 “AMOLED, FHD +, 90 Hz

Processeur

Snapdragon 765G

Snapdragon 865

RAM

6 Go

12 Go

La mémoire

128

256 Go

Appareil photo principal

64 MP f / 1,9 + 8 MP (téléobjectif) f / 2,4 + 16 MP (grand angle) f / 2,2

108 MP f / 1,7 + 8 MP (téléobjectif) f / 2,4 + 16 MP (grand angle) f / 2,2

Caméra frontale

25 MP f / 2.0, perforé

25 MP f / 2.0, perforé

La batterie

4500 mAh, charge rapide 18W

5170 mAh, charge rapide 18 W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

5G

Ouais

Ouais

Système

Android 10

Android 10

Lancement

–

–

Prix

699 euros

999 $

Parmi ses aînés similaires, et celui qui attire le plus l’attention, il y a un écran avec une courbe nette, ce qui permet d’augmenter l’expérience immersive avec le terminal. Aussi pour offrir des qualités telles que mettre en évidence l’arrivée de notifications lorsque l’appareil est face vers le bas sur une surface plane ou montrer le niveau de charge de la batterie lors de la connexion du câble, profitant ainsi d’un espace qui, en soi, ne fournit pas beaucoup d’utilité.

Ils partagent également, bien qu’elle ne soit pas exactement la même, une épaisseur certainement remarquable, supérieure à 9 millimètres. Dans le cas du Motorola Edge +, cela se justifie par une grande batterie de plus de 5000 mAh, qui promet d’être plus que suffisant pour répondre sans problème aux utilisations les plus exigeantes.

L’une de ses différences les plus fondamentales réside dans la section processeur: le modèle de base a le Snapdragon 765G, tandis que celui avec les meilleures fonctionnalités a le Snapdragon 865. Les deux ont été présentés par Qualcomm en décembre dernier, le second étant le qui se concentre sur les produits phares des principales marques. C’est en grande partie la différence de prix entre l’un et l’autre, ainsi que le fait que les deux ont une connectivité 5G.

Un autre est, bien sûr, dans la caméra arrière. On y trouve, dans le cas de Edge +, un Capteur principal de 108 mégapixels, car cela semble déjà être une tendance dans ce type de smartphones. Nous l’avons vu dans des appareils tels que le Xiaomi Mi 10 Pro, le Samsung Galaxy S20 Ultra et, maintenant, également dans le nouveau Motorola. Les deux partagent, bien sûr, à la fois la caméra frontale et le téléobjectif et le grand angle du dos.

Prix ​​et disponibilité de Motorola Edge et Edge +

Les nouveaux Motorola Edge et Edge + seront un test décisif pour la technologie pour voir s’il y a vraiment une place pour elle sur le marché des smartphones haut de gamme, à des prix qui sont dans le 699 euros et 999 dollars, respectivement. L’Edge standard arrivera sur le marché européen à partir de mai prochain, tandis que l’Edge + ne sera disponible qu’avec Verizon, se limitant, pour le moment, au marché américain.

