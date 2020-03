Motorola Edge, qui arrivera avec un écran incurvé et 5G

Le Motorola Edge sera le prochain smartphone de la firme, et arrivera avec

des fonctionnalités jamais vues auparavant dans la marque.

Motorola Edge + sera le prochain

fleuron de la marque, qui souhaite pérenniser sa présence dans la gamme avec elle

marché élevé et attirer à nouveau un segment de consommation qui a

s’éloigne au cours des dernières années. Maintenant, il s’infiltre complètement dans son

premières images réelles du Motorola Edge, un modèle de spécification

recadrée orientée vers le milieu de gamme.

Ils sont publiés exclusivement par le portail

développeurs XDA spécialisés, qui révèlent les détails de cette

dispositif avec lequel l’entreprise cherche à se positionner, encore une fois, dans un segment

compliqué par le nombre de nouvelles propositions qui viennent sans cesse.

Motorola Edge: Snapdragon 765 par drapeau

L’un des plus caractéristiques

frappant de cet appareil, comme le montre le tableau, est qu’il aura

d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui peut être trouvé

dans différents terminaux de marques concurrentes et dont la présence est généralement

remarquablement bien accueilli par le public. Ceci, en plus, sera courbé

sur ses côtés, offrant une sensation d’extension de l’écran et

offrant un look jamais vu auparavant sur les téléphones de signature.

Dans son intérieur, le

Processeur Snapdragon 765, introduit par Qualcomm en décembre dernier et

qui inclut la même connectivité 5G. Il aura également 6 Go de mémoire

RAM et 128 Go de stockage interne, plus une batterie capable de 4500

mAh. Avec tout cela, on s’attend à une performance plus que satisfaisante dans ce

Motorola Edge.

Dans la section caméra, le

l’appareil a une configuration triple caméra avec un capteur

appareil photo principal de 64 mégapixels, qui offre, dans son mode standard, des images de

16 MP utilisant la technologie de binning 4 en 1 pixel.

