Motorola est prêt à apporter un deuxième modèle de RAZR

Parmi peu de Motorola RAZR il devrait officiellement arriver sur le marché entre les mains de ceux qui ont été fascinés par la combinaison du passé et du futur. Cela dit, l’entreprise peut en avoir un autre en magasin modèle légèrement plus puissant de même donc vous pouvez également attendre avant de faire les courses. Le nouveau modèle sera équipé du Connectivité 5G et donc un nouveau processeur qui exécutera l’ensemble de l’appareil.

Apparemment une côte du fabricant, Motorola Mobility, serait prêt à présenter un modèle non basé sur Snapdragon 710. Les possibilités ne sont pas nombreuses. Cela pourrait venir avec lui à bord Snapdragon 765G toujours de Qualcomm ou d’un Dimensity par MediaTek. En arrière-plan reste également la possibilité d’une Puce Samsung aussi parce que dans le passé, il y avait déjà eu un partenariat à cet égard.

Motorola RAZR: vers le modèle avec connectivité 5G

La nouvelle variante sera présentée prochainement apparemment. Nous parlons du Centre d’exposition international de Wuhan à la ville homonyme. Le choix a été facile étant donné que dans la même ville il y a un centre de production de Lenovo ou les propriétaires de Motorola. Le seul doute sur ce choix concerne le soupçon actuel de épidémie en Chine qui a commencé juste à partir de cette ville.

L’autre aspect qui manque concernant ce nouveau modèle est sur quels marchés il atterrira. Difficile à dire et n’atterrira certainement nulle part, en effet. Ils seront certainement vendus en Chine les deux modèles, mais sinon, il est impossible de dire où et même quand. en Europe il pourrait potentiellement dans de nombreux pays, mais ils vont probablement d’abord analyser les ventes de la RAZR 2019.