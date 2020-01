Motorola lance le déploiement d’Android 10 pour le Moto G7 Plus

Motorola n’a pas le meilleur bilan pour la mise à jour de ses téléphones, mais la société évolue assez rapidement avec Android 10. Les Moto One Power et One Vision ont déjà la mise à jour, et maintenant le prochain téléphone pour l’obtenir est le phare de la gamme: le Moto G7 Plus.

Motorola publie généralement des mises à jour en Amérique du Sud et en Inde d’abord, et cela semble être le cas ici: la mise à jour a commencé à être déployée pour les propriétaires de Moto G7 au Brésil. Si les déploiements précédents sont une indication, ceux d’entre nous en Amérique du Nord et en Europe devront probablement attendre encore quelques mois.

À titre de comparaison, Motorola a commencé à tester Android 9 Pie pour le Moto G6 en janvier 2019, tandis que les modèles de transporteurs américains ne l’ont obtenu qu’en juin, et la version déverrouillée a finalement obtenu Pie en juillet. Vous pouvez probablement vous attendre à une chronologie similaire pour Android 10.