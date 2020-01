Motorola lance sa première source de noyau Android 10, pour le Moto One Power

Le Motorola One Power a été l’un des premiers téléphones de la société à obtenir Android 10. Si les ROM personnalisées sont plus votre style, Motorola a maintenant publié le code source du noyau pour la mise à jour Android 10, ce qui facilite la création de ROM et de récupérations par les développeurs. basé sur Android 10.

Motorola a téléchargé la source du noyau Android 10 pour “chef” dans son référentiel GitHub public, ce qui en fait la première version du noyau Android 10 de l’entreprise. “Chef” se réfère en fait à deux appareils qui partagent un matériel similaire: le Motorola One Power basé sur Android One et le P30 Note qui utilise la propre pile logicielle de Motorola.

Le One Power a déjà une scène ROM personnalisée décente, donc cette version d’Android 10 devrait la garder vivante. Les développeurs peuvent obtenir le package source à partir du lien ci-dessous.