Motorola Moto E6s, un autre smartphone pour tous les budgets

Le Motorola Moto E6s est un nouveau smartphone que la firme américaine (aujourd’hui aux mains de Lenovo) ajoute à son catalogue de terminaux de base. Comme toutes les séries “E”, il offre caractéristiques de base et prix économique que n’importe quelle poche peut payer.

Le Moto E6s est très similaire dans sa conception et ses spécifications au Moto E6 Plus sorti l’été dernier. Il est basé sur un écran multi-touch que Motorola appelle “Max Vision” de 6,1 pouces résolution diagonale et HD +.

Son chipset est un ARM indéterminé (sûrement de MediaTek) avec Processeur 2 cœurs 8 GHz. Comprend 2 Go de RAM et 32 ​​Go pour le stockage extensible en interne avec des cartes mémoire microSD jusqu’à 256 Go.

Son système de caméra a été amélioré avec un arrière qui comprend maintenant double capteur, un appareil photo principal de 13 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour la simulation de bokeh. La caméra avant, cependant, reste basique avec un capteur de 5 mégapixels inséré dans une encoche goutte d’eau sur l’écran.

Le terminal offre une résistance aux éclaboussures et aux éclaboussures sur son corps en polycarbonate et comprend un capteur d’empreintes digitales à l’arrière à côté de la caméra. Peu de choses ont été fournies par un terminal qui, nous supposons, arrivera sur le marché avec Android 10 (ou il peut être mis à jour car Motorola est l’un des fabricants qui s’occupent de la section des logiciels) et sera proposé dans différentes finitions de couleurs.

Les Motorola Moto E6 seront disponibles dans les prochaines semaines dans certains pays d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie. Le prix n’est pas fourni, mais devrait varier de 100 $ à 120 $. Terminal très basique pour la moyenne actuelle sur les smartphones, mais idéal pour les budgets serrés ou pour une utilisation comme deuxième terminal.