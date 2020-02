Motorola Moto G Stylus est officiel: spécifications et prix

Motorola a officiellement introduit le nouveau Motorola Moto G8 Power en Italie. Cependant, en plus de ce smartphone, la société a également présenté officiellement le nouveau Motorola Moto G Stylus. Ces derniers, du moins pour le moment, n’arriveront pas sur le marché italien.

Motorola Moto G Stylus official: voici l’appareil de l’entreprise avec la plume

La société a surpris tout le monde en apportant une sorte de «concurrent» aux Galaxy Notes de son rival Samsung sur le marché mobile. Le nouvel appareil de marque Motorola en fait, il a une plume avec lequel vous pouvez instantanément écrire n’importe quoi. Tout comme sur les phablets de Samsung, en effet, il suffira d’extraire le stylo pour pouvoir écrire immédiatement. Diverses applications dédiées, telles que Moto Note et un menu rapide dédié.

En plus de la présence de la plume, le reste de l’appareil est très similaire au frère Moto G8 Power. En fait, on retrouve le même frontalement Écran perforé de 6,4 pouces en résolution FullHD + et à l’arrière, nous avons le même design, à savoir une triple chambre arrière et un capteur biométrique physique. Les capteurs photographiques proviennent respectivement de 48 + 16 (caméra à action large) +2 mégapixels. La caméra frontale logée à l’intérieur du trou fait au lieu de 16 mégapixels.

Sous le capot on retrouve le même processeur que le frère G8 Power, ou le SoC Snapdragon 665 Qualcomm, toujours couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cependant, la capacité de la batterie est différente. Ici, en fait, nous en avons un Batterie 4000 mAh. Android 10, la prise audio, USB Type C, Bluetooth 5.0 et prise en charge double SIM sont présents.

Tarifs et disponibilités

Motorola Moto G Stylus sera disponible à l’achat sur le marché américain au prix de 299 $. Comme déjà mentionné ci-dessus, en effet, la société n’a pas exprimé son avis sur son arrivée également sur le marché italien. Nous vous tiendrons au courant si des nouvelles arrivent.