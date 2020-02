Motorola Moto G Stylus, Moto G Power et Moto G8 Power: caractéristiques et prix

Les nouveaux smartphones de Motorola, le Moto G Stylus, Moto G Power et Moto G8 Power, sont déjà officiels. La société de technologie a annoncé ce vendredi ses derniers paris pour le segment de marché qui recherche le plus le prix, et arrive chargée de nouvelles pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leurs terminaux.

Ils sont le dernier ajout au succès de la famille Moto G, avec laquelle la firme a réussi à éblouir des millions de personnes à travers le monde et revient maintenant pour donner du relief aux Moto G7 et G8 l’année dernière et continuer à offrir une bonne partie des clés qui ont fait la renommée de cette gamme . Ils sont aussi les précurseurs d’une éventuelle fourchette haute qui arriverait ce mois-ci dans le cadre de la CMM 2020.

Le “Galaxy Note” de la plage d’entrée

Fonctionnalité

Moto G Stylus

Moto G Power

Moto G8 Power

Écran

6,4 “FHD +

6,4 “FHD +

6,4 “FHD +

Stockage / RAM

128/4 Go

64/4 Go

64/4 Go

Processeur

Snapdragon 665

Snapdragon 665

Snapdragon 665

Caméra arrière

48 MP f / 1,7 + 2 MP f / 2,2 + 16 MP f / 2,2

16 MP f / 1,7 + 2 MP f / 2,2 + 8 MP f / 2,2

16 MP f / 1,7 + 2 MP f / 2,2 + 8 MP f / 2,2 + 8 MP f / 2,2

Caméra frontale

16 MP f / 2.0

16 MP f / 2.0

16 MP f / 2.0

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Lecteur d’empreintes digitales arrière

La batterie

4000 mAh

5000 mAh

5000 mAh

Les dimensions

158,55 x 75,8 x 9,2 mm

159,85 x 75,84 x 9,63 mm

155,95 x 75,84 x 9,63 mm

Le poids

192g

199g

197g

Prix

299,99 $

249,99 $

€ 229,99

Le Moto G Stylus, le Moto G Power et le Moto G8 Power sont très similaires les uns aux autres dans leur apparence physique et dans une bonne partie de leurs spécifications, mais les différences internes qu’ils présentent les délimitent spécifiquement à un public ou un autre. Parmi ses semblables se distinguent son écran FHD + 6,4 pouces ou le Processeur Snapdragon 665, ce qui indique clairement que nous sommes confrontés à des appareils capables, mais avec une puissance contenue.

Parmi les plus différents, d’une part, le crayon qui comprend le stylet Moto G, ce qui permettra à l’utilisateur d’exécuter certaines actions avec plus de précision et d’augmenter le niveau de productivité avant certaines tâches; de l’autre, les Moto G Power et Moto G8 Power présentent une batterie mastodóntica de 5000 mAh qui promet d’offrir une autonomie plus que suffisante pour rester en fin de journée sans avoir à passer par la prise.

Moto G Stylus

La section photographique change également, avec un module arrière triple dans le stylet Moto G qui a un Capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d’un focus sur le mode macro et d’une Active Cam pour l’enregistrement vidéo. Le Moto G Power réduit le principal à 16 MP, y compris également le mature mais en remplaçant le dernier par un grand angle.

Motorola a décidé d’équiper le Moto G8 Power d’un pari quadruple, qui comprend un capteur principal de 16 mégapixels, un grand angle, une macro et un téléobjectif ce qui vous permettra de capturer des images avec un double grossissement sans perte de qualité.

Les nouveaux Moto G Stylus et Moto G Power seront disponibles au printemps pour un prix de 299,99 $ et 249,99 $, respectivement, sans prix officiels, même en dehors des États-Unis. Le Moto G8 arrivera en Europe pour 229,99 euros.

