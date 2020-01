Motorola Moto G8 et G8 Power, des fonctionnalités divulguées sur le Net

bientôt, Motorola pourrait présenter deux nouveaux smartphones: Moto G8 et Moto G8 Power. Selon les rapports des gars de XDA-Developers, les deux smartphones présenteront une apparence assez similaire, caractérisé par un écran avec un trou et des coins arrondis et par un module de caméra disposé verticalement. De plus, Moto G8 et Moto G8 Power sera propulsé par la plate-forme Qualcomm Snapdragon 655 et va frapper le marché avec Android 10.

Motorola Moto G8, les fonctionnalités

Le Moto G8 sera le modèle bas de gamme de toute la famille des smartphones de marque Motorola. Celui-ci sera équipé d’un Écran de 6,39 pouces avec une résolution HD + et peut être disponible en plusieurs variantes avec 2 Go, 3 Go ou 4 Go de RAMet 32 ​​Go ou 64 Go d’espace de stockage interne.

Quant au secteur photographique, il bénéficiera d’un triple caméra arrière composé d’un Capteur principal 16MP f / 1.7, un capteur secondaire 2MP f / 2.2 pour les prises de vue macro et un capteur grand angle 8MP f / 2.2 118 °. La caméra frontale, d’autre part, doit être de 8 MP.

Motorola Moto G8 Power, les fonctionnalités

Comme tout smartphone de la série Power, le nouveau aussi Le Moto G8 sera équipé d’une batterie plus grande. Cela, en fait, aura un Capacité de 5000 mAh et prendra en charge une charge rapide à 18 W. Par rapport au modèle de base, Moto G8 Power il aura un écran légèrement plus petit (6,36 pouces) et un cadre inférieur plus fin.

Pour accompagner le SoC Snapdragon 665 sera l’un 4 Go de RAM et un espace de stockage interne de 64 Go, bien qu’il ne soit pas encore clair si cela sera extensible avec MicroSD ou non. Moto G8 Power en aura un quadricaméra arrière composé comme suit: Capteur principal 16MP + 2 MP + 8 MP + 8 MP. Enfin, la caméra selfie sera de 25 MP.