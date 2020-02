Motorola Moto G8, G8 Power et G Stylus: les voici dans de nouveaux rendus

Nous savons déjà que Motorola a déjà mis en place un événement de présentation officiel lors de la Mobile World Congress 2020, et précisément pour le 23 février. Selon toute vraisemblance, les smartphones qui seront officiellement annoncés seront les nouveaux Motorola Moto G8, Moto G8 Power et Moto G Stylus. Certains rendus de ces terminaux ont déjà été divulgués, mais voici maintenant les rendus du célèbre leaker Evan Blass.

Voici les nouveaux smartphones de Motorola selon Evan Blass

Selon le célèbre leaker, le nouveau smartphone de marque Motorola avec un stylet fera également partie de la nouvelle famille Motorola Moto G8. Plus précisément, le leaker a publié un rendu de chacun de ces trois appareils. À partir de ces images, il est possible de constater à quel point le design est en pratique très similaire entre ces appareils. En haut à gauche, en fait, tous les écrans abritent un petit trou où la caméra frontale sera évidemment placée. Au dos, cependant, il y en aura un caméra arrière quad et au centre, il y aura un capteur biométrique physique pour le déverrouillage.

En plus de la conception, nous connaissons également une grande partie de la fiche technique de ces nouveaux appareils Motorola grâce aux rumeurs et fuites précédentes. Plus précisément, nous savons que Motorola Moto G8 aura un écran LCD de 6,39 pouces en résolution HD +, tandis que Motorola Moto G8 Power et Motorola Moto G Stylus auront un écran de 6,36 pouces en résolution FullHD +. Le processeur, cependant, devrait probablement être le même sur les trois appareils, c’est-à-dire le SoC Snapdragon 665 par Qualcomm. Enfin, la batterie sera de 4000 mAh sur le G8 et le G Stylus et sera de 5000 mAh sur le G8 Power.